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Україна готова не бити по Росії, але є нюанс - Зеленський розкрив деталі переговорів

Юрій Берендій
14 вересня 2026, 19:25оновлено 14 вересня, 19:58
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Україна готова не бити по РФ, але сумнівається у відповідних кроках з боку Москви, зазначив Зеленський.
Україна готова не бити по Росії, але є нюанс - Зеленський розкрив деталі переговорів
Україна готова не бити по РФ - Зеленський назвав умову угоди / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Україна готова припинити удари по РФ за умов взаємності
  • Зеленський вимагає від партнерів конкретних гарантій

Україна готова не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, але лише за умови реальної взаємності з боку РФ і надійних гарантій від партнерів. Київ пропонує почати з домовленості щодо захисту енергетики, портів, логістики та інших об'єктів, необхідних для життя цивільного населення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у дописі в Telegram, реагуючи на заяву президента США Трампа, який заявив про згоду України та Росії припинити удари по енергооб'єктах.

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Президент наголосив, що російські атаки регулярно зачіпають об'єкти, від яких залежить постачання електроенергії, продовольства та медикаментів.

"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів", - заявив Зеленський.

Допис Володимира Зеленського
Допис Володимира Зеленського / Скріншот

Водночас Київ не вважає достатньою формальну домовленість без механізму, який забезпечить її виконання. Зеленський застеріг, що Москва може використати тимчасове зниження напруги у власних інтересах.

"Щоб це було надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю", - наголосив президент.

За словами Зеленського, така домовленість може стати першим етапом ширшого процесу припинення війни. Він очікує від міжнародних партнерів конкретних пропозицій щодо того, як забезпечити виконання Росією можливих зобов'язань.

"Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", - заявив Зеленський.

Як США можуть посадити Путіна за стіл переговорів - коментар експерта

Зняття або послаблення санкцій проти Росії з боку США та Європи стане конкретним сигналом переходу переговорів щодо війни в Україні до змістовної фази. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

"Заява про готовність Європи та Сполучених Штатів скасувати санкції проти Росії. Якщо вони скажуть: ми готові, наприклад, послабити санкції в енергетичній сфері, дозволити Росії продавати нафту і газ, а Європа готова це купувати на певних умовах - тоді так", - підкреслив Клочок.

Водночас, за словами експерта, наразі Вашингтон і Брюссель не зробили подібних заяв. Він вважає, що саме економічний напрям стане одним із ключових питань, які Москва намагатиметься просувати під час контактів зі США.

"Вони вже обговорюють це з американцями. Причому це має відбутися синхронно - у Вашингтоні та Брюсселі. Якщо такі заяви пролунають, тоді можна буде говорити, що щось конкретне справді наближається", - додав Клочок.

Окремо експерт звернув увагу на роль європейських держав у подальшому процесі. За його оцінкою, нинішній етап значною мірою пов’язаний із залученням європейських союзників до переговорного формату та врахуванням їхніх безпекових інтересів.

"Зараз процес рухається лише в тому напрямку, щоб європейці повноцінно долучилися до переговорів. Я майже впевнений, що це обговорювали й Трамп із Путіним. Кушнер після Києва на сто відсотків мав донести до Трампа: там сидять європейці, Зеленський не один, поруч Велика Британія, Німеччина та Франція. Їхні інтереси доведеться враховувати. А головний інтерес Європи - щоб війна не дійшла до них", - наголосив Клочок.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент США Дональд Трамп висунув Володимиру Зеленському вимогу припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Трамп підкреслив у виступі, що саме знищення запасів дизельного палива спричиняє дефіцит пального, і закликав до того, щоб Україна припинила удари по НПЗ.

Авіаційний експерт Богдан Долінце повідомив про масове нарощування виробництва реактивних безпілотників у Росії та зміни в організації протиповітряної оборони. Експерт зазначив, що противник наразі виробляє до 1000 реактивних дронів щомісяця. За його словами, Росія також формує мобільні вогневі групи, залучає Су-34, Су-35 і Мі-28 для перехоплення цілей і створює розгалужену мережу дешевих засобів ураження низьколетючих об'єктів.

Генерал Веслі Кларк заявив, що наземний штурм Києва малоймовірний найближчим часом і що Кремль робитиме ставку на посилення повітряних ударів та диверсій. Кларк висловив думку, що Росія прагнутиме зробити столицю нефункціональною і тому посилить ракетні і дронові удари.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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