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Після виборів у РФ можуть закрити кордони: у чому план Кремля щодо мобілізації

Анна Ярославська
17 вересня 2026, 11:25
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Відкрита мобілізація в РФ розпочнеться восени 2026 року. Олександр Коваленко пояснив, що станеться з тими, хто спробує її уникнути.
Путін, мобілізація в Росії
Мобілізація в Росії: новобранців відправлять на фронт без підготовки / Колаж: Главред, фото: 9111.ru, скріншот

Читайте в матеріалі:

  • Мобілізацію в Росії проведуть під новою назвою
  • Новобранців відправлять на фронт уже в листопаді
  • Росіянам призовного віку варто тікати з країни

Мобілізацію в Росії проведуть відкрито, однак офіційно "загальною" її не назвуть - Кремль обере обхідні формулювання, щоб уникнути юридичного визнання війни та пов’язаних із цим міжнародних обмежень. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду.

Восени ключовим індикатором стане саме те, як Кремль офіційно позначить нову хвилю призову. За словами оглядача, від формулювання залежатиме, чи потрапить Росія під додаткові міжнародні обмеження.

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"Мобілізацію проводитимуть відкрито, але під різними назвами, наприклад, оголосять "часткову мобілізацію 2.0". Загальна мобілізація має жорстку юридичну прив’язку до офіційно оголошеної війни, а її визнання закриє перед Росією двері таких майданчиків, як Рада Безпеки ООН, де вона й так десятиліттями блокує рішення завдяки праву вето. Саме тому Кремль ніколи не назве власні заходи загальною мобілізацією, а війну - війною", - пояснив Коваленко.

Коли перші мобілізовані з’являться на фронті

Часу на підготовку новобранців у Кремля майже не залишиться. За прогнозом Коваленка, від початку призову до бойового застосування новоприбулих минуть лічені тижні.

"Якщо в жовтні розпочнеться мобілізація, вже в листопаді новобранці будуть на полі бою. Не здивуюся, якщо перших мобілізованих відправлять на фронт уже 14–15 жовтня - буквально через два тижні після початку. Тривалої базової підготовки не буде: новачків одразу кидатимуть у зону бойових дій з мінімальною підготовкою або взагалі без неї", - розповів Коваленко.

За прогнозом оглядача, вже до кінця 2026 року на полі бою з’явиться велика кількість нових мобілізованих, якими затикатимуть кадрові прогалини, що утворилися на фронті останнім часом.

Куди втечуть росіяни призовного віку

Частина чоловіків призовного віку обере втечу з країни ще до того, як почнуться масові призови, вважає Коваленко.

"Багато росіян призовного віку втечуть з країни - і ми маємо це стимулювати. Нехай тікають не тільки до Грузії, а й до Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану - до нормальних красивих країн, де немає мобілізації. Самарканд не менш гарний, ніж Тбілісі, а Хіва - це взагалі місто, наче з казки про Аладдіна. Ті, хто залишиться в Росії, ризикують тим, що їх використають як "м’ясо", тому тікати краще якомога швидше", - зазначив Коваленко.

Час на ухвалення рішення обмежений. За словами експерта, Кремль може перекрити основні шляхи для втечі.

"Щойно відбудуться вибори і старі-нові депутати займуть місця в Держдумі, Росія одразу ж закриє кордони. Після цього втекти з Росії буде дуже складно, хіба що в ліс. Але й таке трапиться - російські "ухилянти" ще будуть ховатися в лісах", - прогнозує Коваленко.

Мобілізація в Росії - новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного. Про це свідчать дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький зазначав, що готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми - до цього моменту остаточного рішення диктатора Володимира Путіна не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. Поряд з цим у РФ відбуватиметься набір за контрактами.

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран переконаний, що масова мобілізація ще 500 тисяч росіян може стати серйозним ударом по економіці країни-агресора РФ, яка вже втратила запас міцності цивільного сектора.

Мобілізація в РФ може обернутися проти Кремля: думка військового

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон переконаний, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

За його словами, нова хвиля мобілізації чисельністю від 300 тисяч осіб здатна кардинально змінити політичну ситуацію в Росії, адже вперше війна ризикує зачепити заможні міські сім’ї.

"Вперше війна може почати проникати глибоко в заможні сім’ї західного російського середнього класу. Раптово на смерть на Донбас може бути відправлений не син якоїсь чеченської чи татарської матері, не звільнений з в’язниці злочинець і не іноземний найманець, а їхні власні сини", - зазначив полковник.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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