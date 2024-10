Застрягли у своїй пастці: чи зможуть окупанти просуватись на Курщині - ISW

Українські Сили оборони далі просуваються у Курській області. Також фіксується просування військ Російської Федерації. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська нещодавно просунулися на захід від "українського плацдарму" в Курській області в Глушковському районі. Геолокаційні кадри за 24 вересня показують, що росіяни рухалися в полях на південний схід від Веселого .

Аналітики додають, що у Міноборони РФ заявили, що українські війська начебто невдало атакували в районі держкордону поблизу Нового Путі, а російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Веселого та Медвеже.

Відомо і те, що ЗСУ нещодавно просунулися до західного краю "українського плацдарму" в Курській області поблизу Кореневого. Геолокаційні кадри за 29 вересня показують, як армія РФ обстрілює українські сили на південний схід від Коренево, вказуючи, що ЗСУ останнім часом незначно просунулися в цьому районі.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що війська РФ відбили українські атаки поблизу Любимівки, біля Ольговки, Крем'яного, Камишівки та біля Плехове. Геолокаційні кадри від 29 вересня показують, як ЗСУ намагаються відбити російський механізований штурм розміром у взвод на південь від Плехового. Це зазначають у ISW, може вказувати на те, що росіяни нещодавно просунулися в цьому районі.

"Проведений Forbes аналіз відеозйомки з геолокацією засвідчив, що російська механізована колона біля Плехове застрягла в російських протитанкових пастках, встановлених перед початком операції ЗСУ у Курській області. Зазначається, що це дозволило українцям завдати удару по колоні РФ за межами селища", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.