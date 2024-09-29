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Пропаганда РФ в паніці: окупанти перекидають нові сили на Курщину, але дедлайни "горять"

Анна Косик
29 вересня 2024, 02:37
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Навіть додаткові сили російської армії не допомагають ворогу реалізувати завдання Путіна.
армия рф
Попри перекидання додаткових сил РФ не вдалося реалізувати план Путіна зі звільнення Курщини / Колаж: Главред, фото: flickr

У армії країни-агресора Росії у Курській області спливає термін, який їм виділив кремлівський диктатор Володимир Путін на повернення захоплених ЗСУ територій. Окупанти перекидають туди додаткові сили, але це марно.

Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник. За його словами, гучні заяви російської пропаганди про великі перекидання військ на Курщину не вартують уваги.

Хоч ця інформація і відповідає дійсності, однак російському угрупованню у Курській області цих ресурсів все рівно недостатньо. Окупанти станом на 28 вересня не змогли повернути усіх територій і перспектива цього для них наразі плачевна.

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"Ми будемо наносити ураження ворогу і продовжувати дедлайни їхні, які ні до чого не призводять. Перший їх дедлайн вже майже вийшов, зараз і другий так само вийде... Хай спробують - ми їх тут зустрічаємо, і вони це відчувають", - наголосив Мисник.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Пропаганда РФ в паніці: окупанти перекидають нові сили на Курщину, але дедлайни 'горять'
Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Спроба контрнаступу російських військ у Курській області

Нагадаємо, що лише через місяць після початку української операції, окупаційні сили РФ пішли у контрнаступ у Курській області. Однак за декілька днів українські захисники зупинили наступ російських військ. Частина території регіону залишається під контролем України.

Згодом військовий оглядач Денис Попович повідомив, що росіянам не вдалося зруйнувати лівий фланг угруповання ЗСУ. Вони отримали загрозу для свого флангу, коли українські війська перейшли кордон у новому місці, в Глушківському районі.

Найімовірніше, це сталося через те, що окупанти не мали і не мають достатньої кількості сил та засобів для контрнаступу на Курщині. Відомо, що армія країни-агресорки Росії перекидає техніку з Херсонського напрямку до Курської області, але перед цим ремонтує її у Криму.

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ЗСУ російські війська пропаганда Курська область Операція в Курській області
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