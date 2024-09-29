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РФ не змогла зупинити ЗСУ на Курщині: ключовий фактор зіграв проти неї - Forbes

Марія Николишин
29 вересня 2024, 12:10
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Українські війська змогли подолати артилерійську перевагу противника.
РФ не змогла зупинити ЗСУ на Курщині: ключовий фактор зіграв проти неї - Forbes
Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

Операція ЗСУ на Курщині зіткнулася з серйозною артилерійською потужністю російських військ, які мали 18 реактивних систем залпового вогню БМ-21, 98 одиниць ствольної артилерії та 71 міномет. Попри це, українські війська успішно подолали опір, пише видання Forbes.

Повідомляється, що український оператор безпілотника зазначив, що у російських сил була значна вогнева міць, однак вони не змогли ефективно її застосувати. Ключовим фактором, що зіграв проти росіян, стала погана розвідка та впевненість у тому, що українські війська не стануть атакувати на даному напрямку.

Видання наголошує, що депутат російської Державної Думи Андрій Гурульов визнав, що їхній армії не вистачало власних розвідувальних засобів. Артилерійські установки, гармати та міномети не були націлені на ймовірні напрямки атаки, що дало змогу українським військам просуватися швидше, ніж могла адаптуватися погано підготовлена російська артилерія.

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"Також під час операції російській артилерії заважали перешкоди з боку українських засобів радіоелектронної боротьби. Українські сили ефективно використовували свою артилерію та безпілотники, а також високомобільні артилерійські ракетні системи, виготовлені в США. В перші дні наступу на Курськ українські війська змогли глибоко проникнути на територію Росії, обходячи укріплені позиції противника і рухаючись швидко по вільним сухопутним шляхам. Це дозволило їм значно просунутися вперед за короткий час", - наголошують в Forbes.

Журналісти видання також додали, що таким чином, на полі бою виникли дрібні рухливі позиції, що ускладнювало для росіян ведення артилерійського вогню без ураження власних військ. Російська армія мала вогневу міць для захисту Курська, але їй не вистачало координації та знань. Українські війська, до їхньої честі, змогли подолати артилерійську перевагу противника, вважаючи, що розгублені артилеристи не становлять загрози.

"Можна з упевненістю стверджувати, що якщо українські сили мають намір повторити успіх, досягнутий на початку серпня, їм потрібно буде діяти в іншому місці, окрім Курська", - підкреслили в Forbes.

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни повідомлялось, що штурмові дії українських військ продовжилися в Глушківському районі Курської області, проте підтверджених даних про нове просування не було.

Також відомо, що у Курській області підрозділи Сил оборони провели успішну операцію, в результаті якої взяли в полон російських військових. Вдалими діями відзначилися бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти.

В той же час, колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив про те, що успіх операції в Курській області залежатиме від здатності стабілізувати ситуацію на лінії в південно-східній частині України.

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