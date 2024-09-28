Створення Курської народної республіки: експерт розкрив імовірний сценарій

Максим Розумний оцінив імовірність створення Курської народної республіки.

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/ колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Політичний експерт Максим Розумний прокоментував питання ймовірності проведення референдуму щодо створення Курської народної республіки в районах РФ, контрольованих Збройними силами України.

"Якби пообіцяли добре годувати і не гнобити - так (місцеве населення підтримало б таку ініціативу, - ред.)", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас експерт навів досвід окупаційних режимів ХХ століття (у Першу і Другу світові війни) і не тільки в Росії, а й у країнах Європи, який свідчить про те, що народи не надто чинили опір подібним ініціативам.

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"Є ціла низка обставин, що пояснюють такий ефект. Менше пояснень реакції, яку продемонстрували українці у 2022 році. Це можна вивчати, щоб зрозуміти, чому в нашому суспільстві виникло таке патріотичне піднесення і чому українці чинили такий відчайдушний опір. Найбільше, мабуть, цьому здивувався Путін. Тому тут не відомо, що саме є більшою загадкою - реакція українців чи росіян", - додав Розумний.

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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