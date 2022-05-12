Заборона РПЦ в Україні: в Онуфрія заговорили про "беззаконня на релігійному ґрунті"

В УПЦ МП занервували через плани заборонити діяльність Російської православної церкви в Україні.
Президента України Володимира Зеленського закликали припинити в Україні "беззаконня на релігійному ґрунті".
Про це йдеться в заяві за підсумками засідання Синоду Української православної церкви (Московського патріархату) від 12 травня, яка опублікована на офіційному інтернет-представництві церкви.
У документі міститься стурбованість "нерідкими випадками розпалювання в Україні ворожнечі і розбрату на релігійному грунті".
Особливу стурбованість у них викликають зареєстровані в парламенті законопроекти з пропозиціями заборонити діяльність Російської православної церкви в Україні, рішення органів місцевого самоврядування про заборону діяльності на території їх громад УПЦ МП і перехід громад в Православну Церкву України, яке в заяві Синоду охарактеризували як "захоплення храмів", - йдеться у зверненні.
Представники УПЦ МП впевнені в тому, що такі факти є наслідком "помилкової релігійної політики часів президентства П.А. Порошенка і руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України".
"У зв'язку з цим Синод звернувся до Президента України Володимира Олександровича Зеленського з проханням втрутитися в цю непросту ситуацію, зупинити релігійну ворожнечу в українському суспільстві і вжити необхідних заходів проти беззаконних дій щодо Української православної церкви", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку Луганської області священик Української православної церкви Московського патріархату передавав російським окупантам інформацію про дислокацію українських військових.
Нагадаємо, в перші дні війни Росії проти України в селі Іванкове в Київській області, поруч з Чорнобильською зоною, російські окупаційні війська розстріляли місцевого священика батька Максима Козачина.
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