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Захід не розраховував допомагати Україні після виходу на позиції 24 лютого - Куса

10 листопада 2022, 10:10

Західні країни не вважають за необхідне продовження війни до тих пір, поки ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

Європарламент, ВСУ, Ілія Куса
Захід може припинити допомогу Україні, експерт назвав умову / Колаж фото УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр, Reuters

Захід може припинити військову допомогу Україні після того, як ЗСУ звільнять захоплені Росією території з 24 лютого цього року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Він переконаний, що Україна і Захід по-різному сприймають поняття перемоги у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін.

Якщо для України перемога - звільнення всіх захоплених територій і вихід на кордони 1991 року, то на Заході це сприймають інакше.

"На Заході перемога - це не-перемога Росії, там цього буде достатньо. Умовно кажучи, якщо Росія не досягає військових цілей, які ставила перед собою на 24 лютого, це для Заходу перемога, тому що не допустили захоплення нових територій, повалення уряду в Києві, окупацію України, ввели санкції проти Росії, які будуть зберігатися десятиліттями, послабили Росію. Заходу цього достатньо", - сказав Ілля Куса.

Він додав, що багато західних партнерів не підтримують риторику про необхідність продовження війни до тих пір, поки ЗСУ не вийдуть на кордони 1991 року.

"На Заході особливо не говорять про повернення України до кордонів 1991 року – там таку радикальну риторику не підтримують. Західні країни не виступають проти неї, але, разом з тим, вони ні в яких програмних документах або стратегіях не зафіксували, що будуть допомагати Україні, поки вона не поверне всі окуповані території, включаючи Крим. Вони використовують формулювання про стримування Росії, недопущення перемоги Росії, нанесення поразки російській армії. Для них варіант повернення України до кордонів 1991 року вважається малоймовірним, крайнім", - додав Куса.

Там переконані, що санкції і військова допомога Україні допоможуть посадити Росію за стіл переговорів і домогтися "тимчасового компромісу". Куса вважає, що Україні необхідно брати активну участь у дискусіях і наполягати на тому, що навіть Заходу невигідні ці компроміси, а потрібно домогтися "тотальної поразки Росії або демонтаж путінської системи".

Переговори України та Росії

Заступник керівника МЗС РФ Сергій Руденко заявив, що Москва нібито готова до переговорів із Києвом. І вже без попередніх умов. Для цього, за його словами, потрібна "добра воля України".

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Росія постійно говорить про можливість переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для укріплення своєї армії і нового наступу на Україну. Такі перемовини стали б для Путіна лише прикриттям, ні на які результати російський диктатор і не орієнтується.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна повністю не відмовлялася від переговорів із Росією. За його словами, позиція Києва залишається незмінною – для поновлення діалогу агресор Росія має вивести свої війська з усіх українських територій.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога вторгнення Росії
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