"Немає ніяких умов": у Лаврова згадали "добру волю" і канючать переговори з Україною

У РФ знову просять переговорів з Україною / Reuters

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко. Його заяву цитує Інтерфакс.

"Україна прийняла закон, який забороняє їй вести мирні переговори з Росією. Це їх вибір, ми завжди заявляли про готовність до таких переговорів, які були перервані не з нашої вини", — сказав представник МЗС Росії.

"З нашого боку попередніх умов немає ніяких, крім головної умови: щоб Україна проявила добру волю", — додав він.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримує відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

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