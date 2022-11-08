"Немає ніяких умов": у Лаврова згадали "добру волю" і канючать переговори з Україною

Росія не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.
Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.
РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко. Його заяву цитує Інтерфакс.
"Україна прийняла закон, який забороняє їй вести мирні переговори з Росією. Це їх вибір, ми завжди заявляли про готовність до таких переговорів, які були перервані не з нашої вини", — сказав представник МЗС Росії.
"З нашого боку попередніх умов немає ніяких, крім головної умови: щоб Україна проявила добру волю", — додав він.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримує відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час прес-конференції на полях 27-ї кліматичної конференції ООН в Єгипті.
Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.
"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.
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