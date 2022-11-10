Окупант 35 годин їхав за своєю смертю: ЗСУ виконали його "бажання"

Ліквідований окупант / facebook.com/irakli.komaxidze

Бійці ВСУ ліквідували 34-річного командира парашутно-десантного взводу російських військ Михайла Кутявіна.

Він подолав не менше 35 годин і 2,6 тис. км в дорозі з Лисьви Пермського краю, щоб померти на українській землі, повідомив в Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

Смерть окупанта підтвердили на батьківщині, але в некролозі немає інформації про місце служби і дату, місце, обставини ліквідації російського військового.

Ліквідований окупант з родиною / facebook.com/irakli.komaxidze

Пропагандисти тільки розповіли про "геройство" російського військового злочинця Кутявіна. За проявлену "відвагу" його посмертно представили до нагородження "орденом Мужності".

Як повідомляв Главред, ВСУ ліквідували окупанта Данила Медведєва, якого мобілізували в Челябінській області. У некролозі написали, що загарбник пішов вбивати "жодного разу не роздумуючи, прийнявши це як свій обов'язок".

Нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

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