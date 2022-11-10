Окупант 35 годин їхав за своєю смертю: ЗСУ виконали його "бажання"

Він подолав 2,6 тис. км, щоб померти на українській землі.
Бійці ВСУ ліквідували 34-річного командира парашутно-десантного взводу російських військ Михайла Кутявіна.
Він подолав не менше 35 годин і 2,6 тис. км в дорозі з Лисьви Пермського краю, щоб померти на українській землі, повідомив в Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.
Смерть окупанта підтвердили на батьківщині, але в некролозі немає інформації про місце служби і дату, місце, обставини ліквідації російського військового.
Пропагандисти тільки розповіли про "геройство" російського військового злочинця Кутявіна. За проявлену "відвагу" його посмертно представили до нагородження "орденом Мужності".
Як повідомляв Главред, ВСУ ліквідували окупанта Данила Медведєва, якого мобілізували в Челябінській області. У некролозі написали, що загарбник пішов вбивати "жодного разу не роздумуючи, прийнявши це як свій обов'язок".
Нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.
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