УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупант 35 годин їхав за своєю смертю: ЗСУ виконали його "бажання"

10 листопада 2022, 08:39

Він подолав 2,6 тис. км, щоб померти на українській землі.

Ліквідований окупант
Ліквідований окупант / facebook.com/irakli.komaxidze

Бійці ВСУ ліквідували 34-річного командира парашутно-десантного взводу російських військ Михайла Кутявіна.

Він подолав не менше 35 годин і 2,6 тис. км в дорозі з Лисьви Пермського краю, щоб померти на українській землі, повідомив в Facebook засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

Смерть окупанта підтвердили на батьківщині, але в некролозі немає інформації про місце служби і дату, місце, обставини ліквідації російського військового.

Ліквідований окупант з родиною
Ліквідований окупант з родиною / facebook.com/irakli.komaxidze

Пропагандисти тільки розповіли про "геройство" російського військового злочинця Кутявіна. За проявлену "відвагу" його посмертно представили до нагородження "орденом Мужності".

Як повідомляв Главред, ВСУ ліквідували окупанта Данила Медведєва, якого мобілізували в Челябінській області. У некролозі написали, що загарбник пішов вбивати "жодного разу не роздумуючи, прийнявши це як свій обов'язок".

Нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:49

"Це просто унікальний випадок": дружина Арестовича розповіла, який він вдома

09:30

Армія РФ дійсно виходить з Херсона: у США заявили про перші ознаки відступуВідео

09:21

Залишилася дружина і двоє дітей: у боях за Україну загинув британський десантник-доброволецьВідео

09:20

"Їх б'ють наші, їх просто вбивають": дружини росіян висунулися за чоловіками в УкраїнуВідео

09:09

Путін "здав" Херсон після поганих новин з Ірану: ЗМІ з'ясували подробиці

Реклама
09:03

Навесні Путіна можуть відсторонити, або Чим Росії загрожує здача ХерсонаПогляд

08:46

Пересадили нерви з гомілок: у Львові хірурги повернули бійцю ЗСУ можливість ходитиВідео

08:39

Окупант 35 годин їхав за своєю смертю: ЗСУ виконали його "бажання"Відео

08:18

У Байдена відмовилася надати Україні ударні дрони Grey Eagle - WSJВідео

07:56

Хотів продовжити контракт: ЗСУ ліквідували колишнього співробітника Карного розшуку РФВідео

07:53

Україна не отримає сучасні літаки від США - Байден

07:30

Як почистити матрац від плям: 3 дієві способи і 5 обов’язкових правил

07:20

На війні в Україні вбито або поранено понад 100 тисяч військових РФ - Пентагон

07:00

Ілія Куса – про перспективи війни: у Заходу та України різне бачення перемоги

06:44

Відступ армії РФ з Херсона навряд чи стане пасткою для ЗСУ - ISW

06:25

Пастка або неминучість: навіщо Кремль заявив про втечу з ХерсонаПогляд

05:36

Через відключення світла частина продуктів із супермаркетів небезпечна: що не можна купуватиВідео

04:40

"Від 5-7 днів": Арестович назвав терміни щодо звільнення ХерсонаВідео

04:16

Анна Богдан в облягаючому комбінезоні показала глибоке декольте і "палаючі" сідниці

03:45

"Потрібно вдарити по головному для РФ": експерт назвав передумови звільнення КримуВідео

Реклама
03:20

Смачні мариновані гриби на зиму: прості рецепти за 20 хвилинВідео

03:05

Крим вийде звільнити тільки силою зброї: експерт пояснив, чомуВідео

02:35

Незамінний помічник: 5 способів використання металевої губки, про які мало хто знає

02:02

"На чоботях сіль торішня виступила?": убогий вигляд Волочкової викликав огиду у росіян

00:51

Прикмети на 10 листопада: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

09 листопада, середа
23:57

"Готують катастрофу": Гозман пояснив, чому РФ так клянчить переговори з УкраїноюВідео

23:38

"У росіян все погано": генерал Ходжес спрогнозував, коли Крим повернеться під контроль УкраїниВідео

23:27

"Це не жест доброї волі": Зеленський відреагував на заяву РФ відвести війська з ХерсонаВідео

23:18

Арестович розкрив подробиці відступу росіян у Херсонській областіВідео

23:18

Йому було лише 22: у Покровську російські окупанти вбили талановитого шеф-кухаряВідео

22:42

"Україна повільно наближається до Херсона": Британія має намір посилити підтримку ЗСУВідео

22:12

Гороскоп на сьогодні 10 листопада для всіх знаків Зодіаку: Тельцям - радість, Левам - економія

22:09

Бійці ЗСУ звільнили ще два села на Херсонщині – ЗМІВідео

22:09

Даша Астаф'єва вперше засвітила нового бойфренда: "Бо під ковдрою, та під ковдрою"

22:01

У Зеленського відреагували на вихід окупантів з Херсонської областіВідео

22:00

Без сліз: як швидко нарізати цибулю та не розплакатисяВідео

21:59

Як Арестович робив пропозицію: дружина поділилася подробицями

21:45

"Чергова димова завіса": в МЗС України відреагували на заяви РФ про готовність до переговорів

21:33

"Це просто постановка": у ЗСУ пояснили, навіщо Кремлю гучні заяви про вихід з ХерсонуВідео

21:33

Чому ніколи не можна дарувати свічки і яку біду можуть принеси в будинокВідео

Реклама
21:28

У Херсоні дуже велике угруповання військ РФ: у Резнікова закликали не поспішати з висновкамиВідео

21:10

Вибори у США: Жданов розповів, що буде з військовою допомогою у разі перемоги республіканцівВідео

20:51

Тіна Кароль наїхала на Меладзе за продажність після концертів в РФ: "Не вірю жодному хто "кається"

20:42

"У них дуже великі проблеми": Жданов відповів, чому Путін вимолює переговори з УкраїноюВідео

20:35

Лопес вперше розповіла фанатам, чому зійшлася з Аффлеком після довгих років розлукиВідео

20:17

Чи буде додаткова мобілізація в Україні: у Міноборони пояснили ситуаціюВідео

20:12

Налетить шторм і вдарить дубак: в Україні до кінця тижня різко зміниться погодаВідео

20:10

Прикмети на 11 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучити на цілий місяцьВідео

20:09

Як легко прасувати білизну після прання: один секрет зекономить вам багато часу

20:02

Щодо Херсону ми обережно почекаємо новин від ГенштабуПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буря
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти