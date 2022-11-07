У Зеленського здивували заявою про переговори з Москвою

За словами радника глави Офісу президента, Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк здивував заяву про переговори з Росією.
За його словами, Україна не відмовляється від переговорів з РФ, однак для початку Кремль повинен виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території.
"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома і відкрита", - написав в Twitter Подоляк.
Що потрібно для відновлення переговорів з РФ
- Спочатку Росія виводить війська з України
- Далі - все інше.
За словами радника глави Офісу президента, Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів. Глава Кремля Володимир Путін не готовий сідати за стіл переговорів, у зв'язку з чим домовлятися доведеться вже з наступним президентом Росії.
Варто відзначити, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з РФ, але не з президентом Путіним.
"Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - раніше говорить Зеленський.
Переговори між Україною та РФ
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресору Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.
Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути чисто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.
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