У Зеленського здивували заявою про переговори з Москвою

Михайло Подоляк, Володимир Путін / Офіс президента України, сайт Кремля

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк здивував заяву про переговори з Росією.

За його словами, Україна не відмовляється від переговорів з РФ, однак для початку Кремль повинен виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території.

"Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома і відкрита", - написав в Twitter Подоляк.

Що потрібно для відновлення переговорів з РФ

Спочатку Росія виводить війська з України Далі - все інше.

За словами радника глави Офісу президента, Україна конструктивна у своїй оцінці щодо переговорів. Глава Кремля Володимир Путін не готовий сідати за стіл переговорів, у зв'язку з чим домовлятися доведеться вже з наступним президентом Росії.

Варто відзначити, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з РФ, але не з президентом Путіним.

"Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - раніше говорить Зеленський.

Переговори між Україною та РФ

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресору Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути чисто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

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