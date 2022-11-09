"У них дуже великі проблеми": Жданов відповів, чому Путін вимолює переговори з Україною

Жданов відповів, чому Путін вимолює переговори з Україною/ Reuters, Главред

Росія постійно говорить про можливість переговорів з Україною, тому що це потрібно їм для укріплення своєї армії і нового наступу на Україну. Такі перемовини стали б для Путіна лише прикриттям, ні на які результати російський диктатор і не орієнтується.

Зараз в РФ дуже великі проблеми – у них не вистачає техніки та озброєння. Часу готувати особовий склад теж немає, тому солдатів вони кидають на фронт як гарматне м'ясо. На передову везуть стару техніку: гаубиці 1943 року, танки 1960-х років тощо. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

Якщо все буде продовжуватися у такому дусі, країна-агресорка РФ втратить не тільки свій наступальний потенціал, а й здатність вести оборону, каже експерт.

"Тому їм вкрай потрібно перемир'я і припинення вогню. А для цього їм потрібно розповсюдити те, що вони нібито готові до мирної ініціативи", – зазначає Жданов.

Проте окупанти хочуть сісти за стіл переговорів, залишаючи свої війська на тих рубежах, на яких вони стоять зараз, не виводячи їх з України.

Експерт наголошує, що Україні такі переговори точно не потрібні. Адже вони можуть призвести лише до заморожування війни на довгий термін. Він нагадав, що така ситуація склалася після переговорів у Мінську – війна була "заморожена" на 8 років. Жданов наголосив, що "Стамбул-1" чи "Ватикан-1" Україні нічого не дасть.

Також експерт зазначив, що будь-які перемовини почнуться з пропозиції припинити вогонь. А Росія саме цього і намагається добитися.

"Поки ми будемо вести переговори, за місяць-півтора Росія перегрупується, сформує армію, і далі їй ці переговори будуть байдужі, вони знову почнуть наступальну операцію на Україну", – зазначає Жданов.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресорці Росії доведеться змиритися з тим фактом, що задля мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути усі захоплені території.

Повідомлялося, що у США і НАТО не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Бій за цей обласний центр має як стратегічне, так і дипломатичне значення.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість мирних переговорів з російською стороною. Він нагадав про те, що позиція РФ будується на ультиматумах. При цьому він категорично відкинув ультиматум РФ про визнання Україною поразки та про здачу територій.

В українській розвідці повідомляли, що країна-агресорка Росія проводить інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб змусити міжнародних партнерів посадити Україну за стіл переговорів з Росією.

Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив істерику Путіна щодо переговорів. Російський диктатор Володимир Путін і його оточення постійно згадують про переговори з Україною, тому що ресурси РФ уже близькі до межі, а Кремль виснажений.

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