Температура впаде до -5 градусів: якою буде погода в перші дні грудня

Синоптик попередив, що в різних областях України очікується туман.

Прогноз погоди з 1 по 7 грудня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода наступного тижня

Де очікуються невеликі дощі та мряка

Погода в Україні у перші дні грудня буде стійкою з температурою вище за норму. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на наступному тижні під впливом великого та малорухомого антициклону погода в нашій країні очікується стійкою і з невеликою кількістю опадів.

"Атмосферний тиск і температура повітря прогнозується істотно вище за норму. Переважатимуть вітри східного та південно-східного напрямку, а в першій половині тижня у більшості областей утримається туманна та хмарна погода", - підкреслив він.

Погода в Україні 1 грудня

У понеділок, 1 грудня, у південних регіонах України, вдень також місцями у центральних областях та на Прикарпатті очікуються переважно невеликі дощі та мряка. На решті території країни без істотних опадів. У південних та західних областях також очікується туман.

Температура повітря в нічний час становитиме -2…+4 градуси, вдень +2…+7 градусів; у південній половині вночі +6…+11 градусів, вдень +7…+12 градусів.

Погода 1 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 2 грудня

У вівторок, 2 грудня, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів. У більшості областей збережеться туман і мряка.

Температура повітря вночі очікується в межах -2...+4 градуси, вдень +2...+7 градусів; у південній частині країни протягом доби +6…+12 градусів.

Погода 2 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 3 грудня

У середу, 3 грудня, на більшій частині території України продовжиться період похмурої і туманної погоди, без істотних опадів.

Температурний режим суттєво не зміниться: вночі -1…+4 градуси, в денні годин +2…+7 градусів; у південній частині країни протягом доби +5…+10 градусів.

Погода 3 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 4 грудня

У четвер, 4 грудня, під впливом малорухомого антициклону характер погодних умов залишиться без змін. Очікується тепла та хмарна погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме -2…+4 градуси, вдень +3…+8 градусів.

Погода в Україні 5 грудня

У п'ятницю, 5 грудня, опадів по всій Україні не прогнозується, але температура повітря почне поступово знижуватися. Місцями у західних та південних областях можливий туман.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3…+2 градуси, вдень +2…+7 градусів, у Криму та на Закарпатті +8…+10 градусів.

Погода в Україні 6 грудня

У суботу, 6 грудня, в Україні очікується суха погода під впливом антициклону. Температура повітря в нічний час становитиме -4…+1 градус, вдень +1…+6 градусів, у південних та західних областях місцями +7…+9 градусів.

Погода в Україні 7 грудня

У неділю, 7 грудня, продовжиться період сухої антициклональної погоди на всій території нашої країни. Температура повітря в нічний час становитиме 0…-5 градусів, вдень 0…+5 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті +6…+8 градусів.

Чи випаде сніг в перші дні грудня

Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що перша декада грудня буде з такою погодою, як останній тиждень листопада.

За його словами, тільки з 3-4 грудня очікуються опади, але не снігопади.

"На суттєві снігопади поки не очікуємо, хіба що наприкінці першої декади грудня можливий сніг", - підкреслив він.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що погода в Україна найближчим часом не буде особливо туманною, вологою чи морозною.

Відомо, що у неділю в різних регіонах України утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Лише на Одещині місцями очікуються значні опади.

Крім того, Ігор Кібальчич раніше заявляв, що погода в Україні у грудні буде аномально теплою. На сніг варто розраховувати лише у третій декаді місяця.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

