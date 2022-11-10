Путін "здав" Херсон після поганих новин з Ірану: ЗМІ з'ясували подробиці

Ситуація складається як не можна погано для Путіна / Фото kremlin.ru

Росія не змогла домовитися з Іраном про постачання балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів в тій кількості, що необхідна окупантам для вирішення навіть мінімальних завдань, поставлених російським диктатором Володимиром Путіним на фронті в Україні. Це і вплинуло на рішення президента РФ вивести свої війська з окупованого Херсона. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Стан справ складається для президента Росії Володимира Путіна як не можна гірше, за всіма без винятку напрямками. Вчора з ранку прийшли погані новини з Ірану, де Секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев веде переговори (...) Патрушев зміг домовитися про можливе збільшення поставок навесні наступного року", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, в цьому році і на початку наступного року іранське керівництво затвердило поставки безпілотних літальних апаратів в загальній кількості 287 штук.

"З балістичними ракетами ситуація ще складніша, Тегеран начебто і не проти поставок, але в малих кількостях. І поки в підвішеному стані питання з можливістю здійснювати пуски ракет", - зазначив генерал СЗР.

Зазначається, що "погані новини з Ірану стали "останньою краплею" в ухваленні рішення Путіним про здачу Херсона".

"Ситуація на фронті така, що при поточних тенденціях російські війська до літа наступного року будуть змушені залишити всі окуповані території України і спробувати закріпитися в обороні в Криму, при цьому можлива втрата контролю над деякими районами Брянської, Курської, Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей. Це думка як експертів при Раді Безпеки РФ, так і керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Ситуація Херсонської області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'євський і Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки. Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонської області.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

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