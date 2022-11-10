Пересадили нерви з гомілок: у Львові хірурги повернули бійцю ЗСУ можливість ходити

У Львові хірурги повернули бійцю ЗСУ можливість ходити / колаж Facebook

Львівські хірурги з Національного реабілітаційного центру "Незламні" повернули тяжкопораненому бійцю ЗСУ Олексію Свинарю можливість нормально пересуватися. Про це повідомляється на офіційній сторінці Першого медичного об'єднання Львова в Facebook.

"Складну реконструктивну операцію пацієнту з мінно-вибуховим пораненням виконали хірурги нашого національного реабілітаційного центру "Незламні". 25-річний Олексій Свинар - родом з Харкова. Разом з батьком він пішов добровольцем на війну вже на наступний день після повномасштабного вторгнення. У цей день, 7 червня, Олексій виконував бойове завдання, проте потрапив під артобстріл. Уламки потрапили йому в ліву ногу: вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна і сідничний нерв. В результаті отриманої травми йому паралізувало кінцівку. Адже саме сідничний нерв відповідає за рухову функцію ноги", – сказано йдеться в тексті.

Медики провели унікальну операцію - пересадили військовому нерви з гомілок. Свинар пережив дев'ять операцій у лікарнях Краматорська, Дніпра та Тернополя. Проблеми викликало і те, що його рана загноїлася.

"І тільки тепер - реконструктивна операція - аутотрансплантація. Щоб Олексій зміг ходити, хірурги Національного реабілітаційного центру "Незламні" взялися пересадити пацієнтові нерв. Вони взяли по нерву з обох гомілок і вшили їх на місце розірваного в області стегна. Ця операція стала для Олексія десятою і, як сподіваються лікарі, заключною. Сам пацієнт сподівається, що зовсім скоро стане на ноги. Після одужання він хоче повернутися в свій бойовий підрозділ, щоб продовжити захищати Україну на передовій", – підсумували медики.

Нагадаємо, раніше у Львові врятували 15-річну Лізу Чернишенко - мешканки Попасної (Луганська область), яка з вогнепальними пораненнями ніг вела автомобіль, щоб врятувати поранених незнайомих людей у дівчинки, чисто в силу віку, не могло бути водійських прав. Але вона вміла керувати авто.

"Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли", - розповіла Ліза.

Пізніше повідомлялося про те, що у Львові медики успішно лікують 10-річну Вероніку з Донецької області від важкого поранення, яка вона отримала після обстрілів окупантів (а вся сім'я її виявилася вбита).

"Будинок дівчинки в Донецькій області обстріляли з танка. Російські окупанти прицільно били в підвал, де ховалися люди. Живою з-під завалів дістали тільки Вероніку. Вся її сім'я загинула. Дорослі накрили дівчинку собою, щоб врятувати. Але уламок снаряда влучив їй у голову. Через це паралізувало руку. Зараз Вероніка лікується в нашій дитячій лікарні. У Львові їй зробили першу операцію і врятували око. Але уламок досі залишається в голові - видалити його поки неможливо. До дівчинки повертається пам'ять, вона знову вчиться ходити і посміхатися", ‒ написав мер міста Андрій Садовий.

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