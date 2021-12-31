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Захмарного подорожчання не буде: Кабмін установив граничну націнку на хліб

31 грудня 2021, 17:06

Обмеження діятимуть до кінця карантину.

хліб
Хліб не "злетить" в ціні / ua.depositphotos.com

Український уряд запровадив граничний рівень торговельної надбавки на хліб і батон.

Це означає, що до закінчення карантину роздрібні торговці не можуть встановлювати націнку вище, ніж 10%, йдеться в постанові уряду від 30 грудня 2021 р. № 1432.

"Встановити на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки в розмірі не більше 10 відсотків від оптово-відпускної ціни на хліб житньо-пшеничний і батон з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки, інших послуг, пов'язаних з реалізацією кінцевому споживачеві", - сказано в документі.

Також до переліку товарів з суттєвою соціальною значимістю потрапила соняшникова олія.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, враховуючи ціни на борошно та енергоносії, хліб може подорожчати найближчим часом не менше, ніж на 30%. Незважаючи на те, що в 2021 році Україна зібрала рекордний урожай зерна за останні 30 років — 32 млн тонн, Борошномели і хлібопеки відзначають: для внутрішніх потреб країни запасів може не вистачити, а тому українці можуть зіткнутися з проблемою нестачі пшениці.

Також раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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