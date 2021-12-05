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Ціни на хліб в Україні злетять: коли та на скільки доведеться розщедритися

5 грудня 2021, 20:48

Динаміка цін на внутрішньому ринку буде відповідати динаміці ф'ючерсів на зерно.

Хліб
Українцям загрожує нове підвищення цін на зліб / УНІАН

В Україні до кінця 2021 року хліб і вироби з борошна можуть подорожчати, незважаючи на рекордний урожай зерна.

За даними експертів, Україна і далі буде відчувати вплив світових цін на ціноутворення на внутрішньому ринку: ціни на хліб і хлібобулочні вироби будуть рости, пише Укрінформ.

Відзначається, що пшениця в листопаді 2021 р. додала у вартості 38% до листопада 2020 р.

Причина підвищення цін

У матеріалі підкреслюється, що Україна повністю інтегрована у світові продовольчі ринки, тому динаміка цін на внутрішньому ринку буде відповідати динаміці біржових цін і ф'ючерсів на зерно, які з місяця в місяць тільки додають.

Очікується, що вже найближчим часом вони досягнуть 400 дол. за 1 тонну на пшеницю і 450 дол. за 1 тонну - на борошно.

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Нова ціна на хліб

Як стверджують хлібопекарі, ситуація ускладнюється тим, що реальна рентабельність і собівартість інші, і вони страждають від декларування, тому що рітейл змушує виконувати і стримувати вартість хліба.

Тому не можна говорити про те, що хліб буде дешевшати на тлі рекордних врожаїв. Навпаки, більшість з експертів назвали 10-15% зростання вартості хліба найближчим часом.

У той же час гравці ринку не згодні на декларування цін і пропонують вдатися до більш активних дій з боку держави щодо регулювання ситуації, адже якщо все залишити на розсуд тільки ринку, то ціна на продукцію з істотною соціальною значимістю може значно зрости.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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