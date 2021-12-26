Хліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчання

В Україні прогнозують зростання цін на хліб / УНІАН

Українцям варто готуватися до нового зльоту цін на хлібобулочні вироби, заявив голова Союзу українського селянства Іван Томич.

За його прогнозом, хлібобулочні вироби в Україні в першій половині 2022 року подорожчають на 35 відсотків. Свій прогноз він озвучив в ефірі GolosTV.

Експерт підкреслив, що визначальним фактором при формуванні цін на хлібобулочні вироби є наявність борошна для випічки.

"На сьогодні ситуація погана: якісної пшениці, а, відповідно, борошна другого-третього класу у нас буде дефіцит", – вважає експерт.

Він звернув увагу на те, що основною причиною нестачі зерна в Україні стали великі обсяги його експорту.

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Глава Союзу українського селянства пояснив, що це пов'язано з вивезенням українського врожаю на експерт.

"Тобто, підхід такий: вивозили – заробляємо, а потім будемо ввозити – і будемо заробляти. Що скажуть ті мільйони українців, якщо хліб буде 50 гривень? Цей хліб, наш, звичайний, український. Проблема в тому, що вчасно не використовували інструменти – Аграрний фонд, Держрезерв, інтервенції", – додав Томич.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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