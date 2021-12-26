Хліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчання

Основною причиною нестачі зерна в Україні стали великі обсяги його експорту, підкреслив Іван Томич.
Українцям варто готуватися до нового зльоту цін на хлібобулочні вироби, заявив голова Союзу українського селянства Іван Томич.
За його прогнозом, хлібобулочні вироби в Україні в першій половині 2022 року подорожчають на 35 відсотків. Свій прогноз він озвучив в ефірі GolosTV.
Експерт підкреслив, що визначальним фактором при формуванні цін на хлібобулочні вироби є наявність борошна для випічки.
"На сьогодні ситуація погана: якісної пшениці, а, відповідно, борошна другого-третього класу у нас буде дефіцит", – вважає експерт.
Він звернув увагу на те, що основною причиною нестачі зерна в Україні стали великі обсяги його експорту.
Глава Союзу українського селянства пояснив, що це пов'язано з вивезенням українського врожаю на експерт.
"Тобто, підхід такий: вивозили – заробляємо, а потім будемо ввозити – і будемо заробляти. Що скажуть ті мільйони українців, якщо хліб буде 50 гривень? Цей хліб, наш, звичайний, український. Проблема в тому, що вчасно не використовували інструменти – Аграрний фонд, Держрезерв, інтервенції", – додав Томич.
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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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