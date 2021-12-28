"На межі закриття": українські хлібозаводи попереджають про перебої з поставками хліба

українські хлібозаводи попереджають про перебої з постачанням хліба / telegraf.com.ua, УНИАН

Українські хлібозаводи йдуть у збиток і попереджають про можливе закриття заводів з виробництва хлібу хлібобулочних виробів, а також про можливі перебої з поставками.

Як розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко в коментарі Depo, з початку поточного року на 40% зросли ціни на борошно, в 2 рази подорожчала і електроенергія, зріс прожитковий мінімум. Все це призводить до незворотної збитковості роботи хлібопекарських підприємств.

За його словами, "найближчим часом, безперечно, спровокує перебої у виробництві, в постачанні хлібом, неминуче спровокує соціальну напругу в суспільстві".

"Підприємства знаходяться зараз на межі виживання. Ціна на газ зросла в 10 разів і продовжує зростати. Дана ситуація є загрозливою для всієї галузі і загрожує можливими закриттями заводів вже в першому кварталі 2022 року", — прогнозує заступник директора компанії "Сумська Поляниця" Костянтин Шушара.

читайте такожХліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчанняКрім втрати великої кількості робочих місць, соціальної напруги, зниження купівельної спроможності населення, закриття хлібопекарських підприємств також призведе до того, що бюджетні установи — школи, лікарні, дитячі садки, військові частини і так далі, залишаться без поставок хліба, а місцеві бюджети в кризовий час — без прибуткового податку від підприємств хлібної галузі.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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