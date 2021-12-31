Хліб рекордно подорожчає: українці дізналися, як новий урожай вплине на ціни

/ УНІАН

За прогнозами експертів, враховуючи ціни на борошно та енергоносії, хліб може подорожчати найближчим часом не менше, ніж на 30%.

Незважаючи на те, що в 2021 році Україна зібрала рекордний урожай зерна за останні 30 років - 32 млн тонн, борошномели і хлібопеки відзначають: для внутрішніх потреб країни запасів може не вистачити, а тому українці можуть зіткнутися з проблемою нестачі пшениці, йдеться в програмі Спецкор.

Зазначається, що на вартість хліба впливатимуть енергоносії, ціни на які зросли порівняно з минулим роком майже вдесятеро. У 2020 році тисяча кубометрів газу для виробників коштувала 7 тис.грн, сьогодні ж ціна становить близько 75 тис. грн.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства кризи не передбачають. За їхніми підрахунками 19 млн тонн пшениці - продовольчі, 11 млн з яких вже експортовано. У підсумку Україна має ще 8 млн тонн, 4 млн з яких підуть на внутрішнє споживання. Отже, зерна вистачить і для своїх потреб, і для продажу, запевнили в профільному міністерстві.

Разом з тим, якість хліба для українців може погіршитися. За твердженням борошномелів, значну частину продовольчої пшениці вивезли. Незважаючи на рекордні обсяги врожаю, якість пшениці не найкраща. Зерно першого і другого класу, з якого випікають хлібобулочні вироби, вродило мало. У разі дефіциту продовольчої пшениці доведеться додавати фуражну, що погано вплине на якість хліба.

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"Загальна кількість продовольчої пшениці становить 42-45 %, а 55% — це фуражна пшениця. З урахуванням кліматичних умов, які були в цьому році, кількість пшениці першого і другого класу становить трохи більше 20%", — зазначає Родіон Рибчинський, Директор Асоціації борошномелів України.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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