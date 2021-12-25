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Ціна за буханець злетить до 40 гривень: українцям загрожує рекордна вартість хліба

25 грудня 2021, 17:08

Зростання цін на газ і сировину спровокує перебої у виробництві хліба, не виключили у Всеукраїнській асоціації пекарів.

Хліб
В Україні прогнозують нове подорожчання хліба / УНІАН

В Україні можуть виникнути перебої в виробництві хліба через зростання цін на газ, заявили у Всеукраїнській асоціації пекарів.

Як йдеться в листі Асоціації на ім'я президента Володимира Зеленського, за останній рік ціна природного газу в Україні зросла вдесятеро, що разом із зростанням цін на сировину та інших витрат призводить до збиткової діяльності хлібопекарських підприємств, повідомляє epravda.com.ua.

"Такий стан речей найближчим часом невідворотно спровокує перебої у виробництві хліба і його поставках в торгові заклади, неминуче виникнення соціальної напруги в суспільстві та інших негативних наслідків економічного і соціального характеру", - йдеться в листі.

Зазначається, що запобігти цим негативним явищам може лише своєчасне та дієве втручання держави, зокрема шляхом виділення певної кількості газу (орієнтовно близько 10-12 млн кубічних метрів на місяць) для реалізації хлібопекарським підприємствам за пільговою ціною або щомісячною цільовою фінансовою допомогою виробникам галузі для компенсації витрат, пов'язаних із зростанням ціни на енергоносії, у розмірі, рівному різниці між ринковою ціною на енергоносії станом на 1 січня 2021 року та ринковою ціною у відповідному календарному місяці.

Додамо, що у Всеукраїнській асоціації пекарів не виключили, що хліб наступного року може подорожчати до 40 гривень за буханець. Серед причин, крім дорогого газу, високі ціни на сировину.

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Хоча цього року Україна зібрала рекордний урожай зерна, тільки 40% пшениці можна використовувати для виробництва хліба. Причому, продовольче зерно активно експортується, тому може виникнути дефіцит, і не виключено, що борошно доведеться закуповувати за кордоном.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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