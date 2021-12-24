Різкий стрибок цін: Шмигаль заговорив про соціальну націнку на хліб

В Україні планують націнки на соціальні продукти харчування / УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про розробку заходів щодо стримування зростання цін на соціальні продукти в Україні.

Уряд за дорученням президента розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів та інших виробників соціальних продуктів у зв'язку з аномальною ціною газу, розповів він в ході брифінгу, який транслювався в Facebook Офісу президента.

"Найближчими днями уряд вийде з відповідними пропозиціями. Ми також проводимо консультації безпосередньо з бізнесом, щоб оцінити рівень і потребу в такій підтримці", - сказав прем'єр.

"Крім цього, в умовах світової кризи, звичайно ж, виробники розглядають питання підвищення цін. У цьому випадку ми також працюємо з ними, щоб захистити не тільки виробників, але і споживачів. Це ключове питання", - додав Шмигаль.

За його словами, також розглядається можливість введення відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема на соціальний хліб.

Реклама

"Розглядаємо можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціального хліба", - пояснив прем'єр.

Він зазначив, що таких механізмів кілька.

читайте такожРізкий стрибок вартості хліба: українцям назвали нову ціну за буханець

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте ще: