Різкий стрибок цін: Шмигаль заговорив про соціальну націнку на хліб

Кабмін розглядає можливість прямих дотацій або спеціальних цін.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про розробку заходів щодо стримування зростання цін на соціальні продукти в Україні.
Уряд за дорученням президента розробляє механізми підтримки українських хлібопекарів та інших виробників соціальних продуктів у зв'язку з аномальною ціною газу, розповів він в ході брифінгу, який транслювався в Facebook Офісу президента.
"Найближчими днями уряд вийде з відповідними пропозиціями. Ми також проводимо консультації безпосередньо з бізнесом, щоб оцінити рівень і потребу в такій підтримці", - сказав прем'єр.
"Крім цього, в умовах світової кризи, звичайно ж, виробники розглядають питання підвищення цін. У цьому випадку ми також працюємо з ними, щоб захистити не тільки виробників, але і споживачів. Це ключове питання", - додав Шмигаль.
За його словами, також розглядається можливість введення відповідних націнок на соціальні продукти харчування, зокрема на соціальний хліб.
"Розглядаємо можливість прямих дотацій або спеціальних цін для виробників соціального хліба", - пояснив прем'єр.
Він зазначив, що таких механізмів кілька.
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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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