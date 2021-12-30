УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Хліб рекордно подорожчає: українців попередили про зліт цін

30 грудня 2021, 14:37

Харчова галузь поставлена на межу виживання, підкреслив Юрій Дученко.

хліб
В Україні може подорожчати хліб / Фото: УНІАН

Стрімке зростання цін на газ змушує виробників хлібобулочних виробів ставити питання про подорожчання свій продукції.

Як заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, подорожчання газу поставило на межу виживання переробну та харчову галузі, повідомляють Українські Новини.

У зв'язку з цим експерт не виключив серйозного подорожчання хлібобулочних виробів.

"Всі складові собівартості подорожчали, сьогодні мова йде про 30%-е подорожчання хліба масових сортів споживання", - зазначив він.

Голова Всеукраїнської асоціації пекарів пояснив, що великі мережі мазазинів не дозволяють зробити економічно обґрунтоване підвищення цін на певний відсоток.

Реклама

"Мова йшла про підвищення цін на 5% поступово, а сьогодні ми дійшли до того, що для виживання галузі необхідно підняти ціни на 30%", - уточнив Дученко.

Також він додав, що, незважаючи на рекордний урожай, ціна на борошно за рік збільшилася на 40%, що в свою чергу також може вплинути на ціну хліба.

читайте такожХліб по 50 гривень за буханець: українцям назвали терміни максимального подорожчання

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

читайте такожЦіна за буханець злетить до 40 гривень: українцям загрожує рекордна вартість хліба

Читайте ще:

viber
хліб продукти харчування ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «Хліб рекордно подорожчає: українців попередили про зліт цін». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022 Прикмети на 28 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відновлюємо валізу та меблі: як видалити подряпини на дереві і пластикуВідновлюємо валізу та меблі: як видалити подряпини на дереві і пластику Гороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокусиГороскоп на сьогодні 27 грудня 2021: Тільцям - плітки, Левам - небезпека аварій, Дівам - спокуси Найсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилинНайсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилин
15:24

Як зараз виглядає вдова Миколи Караченцова - 73-річна актриса Людмила Поргіна

14:57

На Львівщині сталися одразу дві ДТП з маршрутками – п’ятеро людей в лікарніФото

14:53

Весна заскочить в Україну вже 1 січня: на регіони очікує різке потепління майже до +10Відео

14:50

Різдво 2022: що можна і що не можна робити в різдвяний Святвечір 6 січня

14:37

Хліб рекордно подорожчає: українців попередили про зліт цінВідео

Реклама
14:30

Скумбрія Зеленської і виття на болотахПогляд

14:29

Астролог назвав кращі дні в січні-2022 для проведення ритуалів на удачуВідео

14:11

Клятий раціоналіст. Проблема новорічних обіцянок і як уникнути святкового переїданняВідеоблоги

14:04

Український співак може виступити на Євробаченні-2022 від Сан-Марино

13:47

"Буде "білою вороною": у садочку зацькували дитину за відмову матері скинутися на подарунок

13:27

Військова атака РФ на Україну і крах ПП-2: у Німеччині попередили Москву про ударВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 грудня 2021: Ракам - знаки долі, Левам - вороги, Козерогам - віщі сниВідео

12:49

19-річний Роман Сасанчин став батьком - перше фото з пологового будинку

12:36

Байден може зателефонувати Зеленському після розмови з Путіним – ОПВідео

12:26

Зеленська осоромилася в прямому ефірі, сказавши, що скумбрія коштує 8 гривень за кілограмВідео

11:51

"Самки кріпаків, які хочуть продати в рабство дітей": журналіст "наїхав" на українок, які не стають на військовий облік

11:46

У центрі Харкова вантажівка протаранила трамвай з пасажирамиВідео

11:22

Надя Дорофєєва розповіла про нещасний випадок на концерті: "Обличчя та волосся потрапили у вогонь"

11:18

Фіктивно працевлаштовували та брали кредити: на Дніпропетровщині викрили аферистівВідео

11:09

Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграВідео

Реклама
11:00

Підтримка всупереч усьому, або Чому в 2021 році Захід став відвертатися від УкраїниПогляд

10:59

"Добудувала величезну прибудову, але не хоче платити": на Волині спалахнув великий скандал через незаконне будівництвоВідео

10:53

Гороскоп на січень 2022: на Стрільця впадуть із неба гроші, а на Рака чекають удари доліВідео

10:42

Зеленський відповів на петицію про право відмовлятися від COVID-вакцинаціїВідео

10:23

Вихідні на Новий рік 2022: як і скільки відпочиватимуть в Україні

10:02

Перуанські шамани провели обряд очищення над фото Байдена, Зеленського і ПутінаВідео

10:02

Що подарувати хлопцеві на Новий рік 2022 – добірка простих та оригінальних ідей

09:51

Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання

09:40

Не хоче підвищувати рейтинг Зеленського: у ТКГ пояснили, чому Путін блокує обмін полоненимиВідео

09:10

У" Дие " водійські права, техпаспорти та студентські прирівняли до паперових - офіційно

09:09

Стратегічна стагнація та невиконання обіцянок: чим 2021 рік запам'ятався партнерам України

09:03

Пожежа в реанімації на Прикарпатті: померла санітарка, яка запалила заупокійну свічкуВідео

08:32

Таро прогноз для Левів на 2022 рік: астролог назвала найдоленосніші місяціВідео

08:17

На Буковині п'яний митник вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП: він досі на волі

07:55

Гороскоп на сьогодні 30 грудня 2021: Левам – гроші, Дівам – удача, Стрільцям - небезпекаВідео

07:40

Куватимуть гроші та пробиватимуть стіни: Таро прогноз для Близнюків на 2022 рік: Таро прогноз для Близнюків на 2022 рікВідео

07:19

У Білому домі заявили, що зустрічі Байдена і Путіна в Женеві в січні не буде

06:36

Найближчим часом відбудеться розмова Байдена із Зеленським - Білий дім

05:53

Як використовувати оцет не за призначенням: 7 несподіваних застосувань

05:10

Що буде з тілом, якщо взагалі не їсти хліб-відповідь дієтолога

Реклама
04:56

Кохання, приголомшливий успіх і переродження: Таро прогноз для Дів на 2022 рікВідео

04:30

Як "почистити" печінку в домашніх умовах: чотири варіанти, які підходять кожному

04:18

Катерина Бужинська оголила соковиті груди в сяючому сріблом вбранні

03:45

Негативно впливає на роботу мозку: вчені назвали напій, який шкідливий для дитини

02:58

Злата Огневич звабливо розкинулася на ліжку в білій сукні, з якої груди так і рвуться назовні

02:51

Прикмети на 30 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

02:19

Нове відео з Пугачовою "підірвало" мережуВідео

01:50

Медики знайшли нову причину різкого погіршення зору

01:03

МакЅим заворожила фото з підрослими дочками

00:02

Розробку української вакцини від коронавірусу зупинили

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти