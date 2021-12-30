Хліб рекордно подорожчає: українців попередили про зліт цін

В Україні може подорожчати хліб / Фото: УНІАН

Стрімке зростання цін на газ змушує виробників хлібобулочних виробів ставити питання про подорожчання свій продукції.

Як заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, подорожчання газу поставило на межу виживання переробну та харчову галузі, повідомляють Українські Новини.

У зв'язку з цим експерт не виключив серйозного подорожчання хлібобулочних виробів.

"Всі складові собівартості подорожчали, сьогодні мова йде про 30%-е подорожчання хліба масових сортів споживання", - зазначив він.

Голова Всеукраїнської асоціації пекарів пояснив, що великі мережі мазазинів не дозволяють зробити економічно обґрунтоване підвищення цін на певний відсоток.

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"Мова йшла про підвищення цін на 5% поступово, а сьогодні ми дійшли до того, що для виживання галузі необхідно підняти ціни на 30%", - уточнив Дученко.

Також він додав, що, незважаючи на рекордний урожай, ціна на борошно за рік збільшилася на 40%, що в свою чергу також може вплинути на ціну хліба.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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