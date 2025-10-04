Помітна зміна на валютному ринку: що скоро станеться з курсом долара

Що сказав Лєсовий:
- Курс долара наступного тижня не перевищить 42 гривні
- Різких стрибків курсу долара у найближчий час не буде
У тиждень з 6 по 12 жовтня в обмінниках України очікується помітна зміна курсу долара. Прогнозується, що вартість валюти буде перебувати в межах 41-41,5 гривень.
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів OBOZ.UA, що не виключається зростання курсу як в купівлі, так і в продажу.
При цьому наступний тиждень "не принесе сюрпризів для валютного ринку України". Причиною цього є те, що гривня продовжить торгуватися в стабільному діапазоні.
"Ринок працюватиме в прогнозованих умовах без різких стрибків. Власне, триватиме серпнево-вересневий тренд курсової стабільності", – додав Лєсовий.
Чим буде небезпечна ситуація на валютному ринку в жовтні
Главред писав, що за словами Тараса Лєсового, цього місяця валютний ринок опиниться під впливом багатьох чинників, зокрема економічно-політичних.
Жовтень особливо небезпечний тим, що разом із холодами зростають ризики атак на енергетичну інфраструктуру, а це миттєво вплине на бізнес, який почне скуповувати валюту.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у жовтні курс євро залежатиме від глобальної динаміки пари долар/євро. За оцінкою Лєсового, співвідношення залишатиметься в межах 1,15–1,18.
Раніше повідомлялося, що 6 жовтня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,22 грн/дол., що на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день.
Напередодні стало відомо, що якщо євро посилюватиме позиції проти долара, то український ринок у найближчий тиждень відреагує зростанням курсу євро швидше, ніж зміною вартості долара.
Про персону: Тарас Лєсовий
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
