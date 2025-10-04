Рус
Помітна зміна на валютному ринку: що скоро станеться з курсом долара

Анна Косик
4 жовтня 2025, 16:09
Банкір розповів, чого очікувати від курсу долара у найближчий час.
Помітна зміна на валютному ринку: що скоро станеться з курсом долара
Прогноз курсу долара на 6-12 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що сказав Лєсовий:

  • Курс долара наступного тижня не перевищить 42 гривні
  • Різких стрибків курсу долара у найближчий час не буде

У тиждень з 6 по 12 жовтня в обмінниках України очікується помітна зміна курсу долара. Прогнозується, що вартість валюти буде перебувати в межах 41-41,5 гривень.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів OBOZ.UA, що не виключається зростання курсу як в купівлі, так і в продажу.

При цьому наступний тиждень "не принесе сюрпризів для валютного ринку України". Причиною цього є те, що гривня продовжить торгуватися в стабільному діапазоні.

"Ринок працюватиме в прогнозованих умовах без різких стрибків. Власне, триватиме серпнево-вересневий тренд курсової стабільності", – додав Лєсовий.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чим буде небезпечна ситуація на валютному ринку в жовтні

Главред писав, що за словами Тараса Лєсового, цього місяця валютний ринок опиниться під впливом багатьох чинників, зокрема економічно-політичних.

Жовтень особливо небезпечний тим, що разом із холодами зростають ризики атак на енергетичну інфраструктуру, а це миттєво вплине на бізнес, який почне скуповувати валюту.

Нагадаємо, Главред писав, що у жовтні курс євро залежатиме від глобальної динаміки пари долар/євро. За оцінкою Лєсового, співвідношення залишатиметься в межах 1,15–1,18.

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,22 грн/дол., що на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Напередодні стало відомо, що якщо євро посилюватиме позиції проти долара, то український ринок у найближчий тиждень відреагує зростанням курсу євро швидше, ніж зміною вартості долара.

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара новини України
