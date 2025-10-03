Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Євро злетить швидше, ніж долар: банкір розповів про курс валют з понеділка

Марія Николишин
3 жовтня 2025, 16:09
22
Банкір назвав фактор, який може підвищувати попит на валюту.
Євро злетить швидше, ніж долар: банкір розповів про курс валют з понеділка
Курс валют з 6 по 12 жовтня / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Що буде з курсом валют наступного тижня
  • Від чого залежатиме курс долара та євро

Ситуація на валютному ринку в Україні з 6 по 12 жовтня, ймовірно, буде спокійною. Різких курсових коливань не передбачається. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі УНІАН.

За його словами, на користь гривні працює зниження інфляції, яка з червня по вересень зменшилася майже на 4% у річному вимірі.

відео дня

Однак, банкір також нагадав, що у жовтні традиційно зростає активність на ринку через завершення кварталу та підготовку компаній до податкових розрахунків.

"Цей фактор може короткочасно підвищувати попит на валюту, але він не має фундаментальних ризиків для стабільності", - йдеться в повідомленні.

Що може вплинути на курс валют

Лєсовий зауважив, що існують деякі зовнішні ризики, здатні вплинути на валютний ринок. Наприклад:

  • непередбачувані події на фронті;
  • можливі перебої у міжнародній допомозі Україні;
  • загроза ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Також на українському курсі може позначитися динаміка пари долар/євро на світових ринках.

"Якщо євро посилюватиме позиції проти долара, то український ринок відреагує зростанням курсу євро швидше, ніж зміною вартості долара", - підкреслив він.

Курс валют до 12 жовтня

За прогнозом банкіра, наступного тижня курс долара залишатиметься в межах 41-41,5 грн/дол., а курс євро – 48-49,5 грн/євро.

Водночас, основні показники валютного ринку з 6 по 12 жовтня будуть такими:

  • коридори валютних змін: 41–41,5 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41–41,5 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн.
  • середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Яким буде курс долара та євро до кінця місяця

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що жовтні коливання на валютному ринку можуть посилитися.

Зазначається, що на це можуть вплинути ризики рецесії в США, зростання безробіття та стабільно висока інфляція.

На його думку, у жовтні на міжбанку курс гривні буде коливатися в межах 41,2-42,2 грн за долар та 48,2-50,2 грн за євро.

Євро злетить швидше, ніж долар: банкір розповів про курс валют з понеділка
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 3 жовтня, Національний банк України вдруге поспіль підвищив офіційний курс долара до гривні. Крім того, подорожчала і європейська валюта з польським злотим.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що американська валюта залишається ключовою для України, а запроваджений режим "керованої гнучкості" допомагає згладжувати стрибки курсу.

Водночас, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що до кінця року українська валюта може ослабнути через збереження ризиків у сфері безпеки.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Орбан нахабно розповыв про майбутню долю України

Орбан нахабно розповыв про майбутню долю України

17:29Політика
Вбивство Парубія замовила Росія - СБУ знайшла "беззаперечні докази"

Вбивство Парубія замовила Росія - СБУ знайшла "беззаперечні докази"

17:23Україна
ЗСУ можуть вийти із важливого міста: відомо, чи є загроза "відкриття воріт"

ЗСУ можуть вийти із важливого міста: відомо, чи є загроза "відкриття воріт"

16:59Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Скорпіонам - незвичайні події, Козорогам - сварка

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

"Ганьба нашої країни": що вичудила Настя Каменських на борту літака

"Ганьба нашої країни": що вичудила Настя Каменських на борту літака

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

Україна під масованою ракетно-дроновою атакою, у великих містах лунають вибухи

"Це єдина причина": у ВМС зізналися, чому Кримський міст досі стоїть

"Це єдина причина": у ВМС зізналися, чому Кримський міст досі стоїть

Останні новини

17:33

Китай "різко вмикається": несподіваний прогноз завершення війни в Україні

17:29

Орбан нахабно розповыв про майбутню долю України

17:23

Вбивство Парубія замовила Росія - СБУ знайшла "беззаперечні докази"

17:17

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці, де хлопчик прасує сорочку за 85 с

16:59

ЗСУ можуть вийти із важливого міста: відомо, чи є загроза "відкриття воріт"

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
16:55

Буде потужним оберегом: що потрібно повісити над дверима, прикмети 4 жовтня

16:52

Чудова намазка: форшмак за абсолютно новим рецептомВідео

16:46

Долар та євро раптово полетіли вниз: новий курс валют на 6 жовтня

16:46

Принц Вільям розповів, як діти відреагували на рак Кейт Міддлтон

Реклама
16:25

Газовидобуток зазнав наймасштабнішої атаки: Свириденко розкрила план РФ на зимуФото

16:24

Лише дві дати у жовтні для хорошого врожаю: коли садити озиму цибулю

16:21

"Вона просто вибухнула": продюсер Дорофєєвої назвала конкурентів співачки

16:16

Чотири магнітні бурі атакують Україну: названо найнебезпечніші дати

16:15

Час виходити із зони комфорту: жовтень скоро змінить долю ТОП-4 знаків зодіаку

16:09

Євро злетить швидше, ніж долар: банкір розповів про курс валют з понеділка

15:46

Скасовують концерти: путіністка Успенська вимушено терміново лягає на операцію

15:40

Фінансовий магнетизм: нумерологи розкрили дати народження істинних мільйонерів

15:39

Як сказати "душніла" українською: мовознавиця назвала неочікувані варіанти

14:58

Жовтень озолотить трьох знаків зодіаку: хто незабаром стане ще багатшим

14:54

"Покришили" штурмовиків РФ і зачистили Вербове: деталі рейду ЗСУ

Реклама
14:53

Чому коти так люблять сидіти біля вікна: відповідь точно здивує господарів

14:50

Побив матір: російського актора засудили до в'язниці

14:44

Доведеться заплатити понад 6500 гривень: де водіям світить штраф за колір авто

14:25

Російську актрису оголосили в міжнародний розшук за підтримку України

14:10

Можлива радіаційна аварія: Міненерго прокоментувало ситуацію на ЗАЕС

13:59

"Чотири шлюби вже": Остап Ступка заговорив про одруження з 23-річною коханою

13:56

Оголошено евакуацію: дрони налетіли на НПЗ в Росії, здіймається димВідео

13:55

Несподівано простий трюк допоможе витрачати менше: як заощадити на опаленніВідео

13:53

Чому 4 жовтня не можна шити і вишивати: яке церковне свято

13:49

Що робити, коли сіль скам'яніла: секретний лайфхак, який усуне проблему

13:49

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

13:20

В Україні вже з жовтня подорожчає зв'язок: що готують Київстар та Vodafone

13:06

По путіністці Нетребко завдали нищівного удару - перші деталі

12:54

Що тепер буде з дітьми Кеосаяна і Симоньян: у Росії влаштували істерику

12:52

Як підібрати правильні колготки: секрет стильних образів на осінь

12:51

Місяць до катастрофи: Кошарна про найгірший сценарій для Запорізької АЕС

12:46

Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів

12:09

Гороскоп на жовтень для Козерогів: коли купувати житло, а коли уникати сварокВідео

12:00

Масштабна висадка десанту: експерт сказав, чи можуть ЗСУ прорватись в Крим

11:52

Британія і США допомагають Україні бити по цілях у Росії - Financial Times

Реклама
11:47

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

11:40

Чи можна гріти мед: шеф-кухар вразив неочікуваною відповіддю

11:30

Російський удар спричинив загибель 13 тисяч тварин: щемливі деталі від ДСНСФото

11:20

Роковини трагедії в селі Гроза: телеканал 2+2 готує документальну драму "Горе Грози"

11:12

Зрадниця Таїсія Повалій серйозно постраждала - що з нею сталося

11:12

Без прив’язки до Росії: які монети колись були в Україні замість копійкиВідео

10:52

Мільярдна оборонна угода України та США на межі зриву: названо причину

10:50

"Можемо гарантувати": що буде з цінами на соняшникову олію цієї осені

10:41

РФ наступає з Донбасу в бік двох областей, захоплено три села - DeepState

10:26

"Будуть ліквідовані назавжди": Трамп прийняв різке рішення через шатдаун у США

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти