Євро злетить швидше, ніж долар: банкір розповів про курс валют з понеділка

Банкір назвав фактор, який може підвищувати попит на валюту.

Курс валют з 6 по 12 жовтня / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Що буде з курсом валют наступного тижня

Від чого залежатиме курс долара та євро

Ситуація на валютному ринку в Україні з 6 по 12 жовтня, ймовірно, буде спокійною. Різких курсових коливань не передбачається. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі УНІАН.

За його словами, на користь гривні працює зниження інфляції, яка з червня по вересень зменшилася майже на 4% у річному вимірі.

Однак, банкір також нагадав, що у жовтні традиційно зростає активність на ринку через завершення кварталу та підготовку компаній до податкових розрахунків.

"Цей фактор може короткочасно підвищувати попит на валюту, але він не має фундаментальних ризиків для стабільності", - йдеться в повідомленні.

Що може вплинути на курс валют

Лєсовий зауважив, що існують деякі зовнішні ризики, здатні вплинути на валютний ринок. Наприклад:

непередбачувані події на фронті;

можливі перебої у міжнародній допомозі Україні;

загроза ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Також на українському курсі може позначитися динаміка пари долар/євро на світових ринках.

"Якщо євро посилюватиме позиції проти долара, то український ринок відреагує зростанням курсу євро швидше, ніж зміною вартості долара", - підкреслив він.

Курс валют до 12 жовтня

За прогнозом банкіра, наступного тижня курс долара залишатиметься в межах 41-41,5 грн/дол., а курс євро – 48-49,5 грн/євро.

Водночас, основні показники валютного ринку з 6 по 12 жовтня будуть такими:

коридори валютних змін: 41–41,5 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41–41,5 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн.

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Яким буде курс долара та євро до кінця місяця

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що жовтні коливання на валютному ринку можуть посилитися.

Зазначається, що на це можуть вплинути ризики рецесії в США, зростання безробіття та стабільно висока інфляція.

На його думку, у жовтні на міжбанку курс гривні буде коливатися в межах 41,2-42,2 грн за долар та 48,2-50,2 грн за євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 3 жовтня, Національний банк України вдруге поспіль підвищив офіційний курс долара до гривні. Крім того, подорожчала і європейська валюта з польським злотим.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що американська валюта залишається ключовою для України, а запроваджений режим "керованої гнучкості" допомагає згладжувати стрибки курсу.

Водночас, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що до кінця року українська валюта може ослабнути через збереження ризиків у сфері безпеки.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

