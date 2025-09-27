Євро коливатиметься: неочікуваний прогноз курсу, які сюрпризи готує жовтень

НБУ готовий втрутитися у разі зростання попиту на валюту для підтримки стабільності.

Що чекати від курсу у жовтні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Лєсовий:

Курс долара залишиться біля 42 грн

Євро коливатиметься більше за долар

Яким буде жовтень, чи стартує другий місяць осені зі збереженням тенденцій вересня і чи прогнозуються суттєві зміни на валютному ринку в коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий.

За його словами, наступного тижня несподіваних коливань курсу чекати не варто. Офіційний курс долара залишиться близько 42 грн, тоді як на ринку очікуються рухи в межах 41,2–41,5 грн. Це приблизно на 1,2–1,9% нижче, ніж на початку року. Євро ж торгуватиметься в звичному діапазоні 48–49 грн.

Прогноз курсу долара

Лєсовий підкреслив, що американська валюта залишається ключовою для України, а запроваджений режим "керованої гнучкості" допомагає згладжувати стрибки курсу.

"Головна сутність цього режиму полягає в максимальному згладжуванні коливань долара та унеможливлення різких курсових змін", – пояснив банкір.

Він також зазначив, що зміни на ринку будуть мінімальними, так само як і різниця між купівлею та продажем валюти чи між курсами на міжбанку та в обмінниках. Якщо попит зростатиме, НБУ може проводити інтервенції, обсяг яких обмежений 800 млн доларів на тиждень.

Курс / інфографІка: Главред

Прогноз курсу євро

Курс євро залежатиме від глобальної динаміки пари долар/євро. За оцінкою Лєсового, співвідношення залишатиметься в межах 1,15–1,18.

"Головна підстава: це стратегічні рішення ФРС США та Європейського центробанку", – наголосив він.

Аналітик зауважив, що хоча євро може демонструвати більшу волатильність, істотних ризиків для ринку це не створить. Панічних настроїв серед населення також не прогнозується.

Прогноз на 29 вересня – 5 жовтня

За розрахунками Лєсового:

курс долара перебуватиме в межах 41,25–41,65 грн,

євро торгуватиметься в діапазоні 47,5–49 грн,

на готівковому ринку долар коштуватиме 41,2–41,5 грн, а євро – 47,5–49 грн,

різниця між курсом на міжбанку та у касах банків складе 0,1–0,15 грн,

середнє відхилення протягом тижня очікується на рівні 1–1,5%.

Таким чином, початок жовтня не принесе валютних потрясінь. Долар залишиться стабільним, а коливання євро будуть несуттєвими й не вплинуть на споживачів.

Курс валют в Україні - останні деталі

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив на п'ятницю, 26 вересня, офіційний курс долара США на рівні 41,49 грн (на 8 копійок вище, ніж днем раніше), а курс євро зріс до 48,71 грн (на 6 копійок).

На 29 вересня Національний банк України знизив офіційний курс долара до 41,4789 грн за долар, що сталося після його попереднього зростання до максимуму з середини серпня, а також зменшив курс євро.

Що цікаво, згідно з прогнозом інвесткомпанії Dragon Capital, до кінця 2025 року курс долара в Україні може зрости до 43,5 грн/долар.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

