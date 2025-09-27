Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Жовтень буде небезпечним": банкір попередив про стрибок курсу валют

Марія Николишин
27 вересня 2025, 05:30
57
Банкір сказав, що може створити сильний тиск на гривню.
'Жовтень буде небезпечним': банкір попередив про стрибок курсу валют
Курс валют на жовтень / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют наступного місяця
  • Які чинники на це впливатимуть

Валютний ринок у жовтні опиниться під впливом багатьох чинників, зокрема економічно-політичних. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, жовтень особливо небезпечний тим, що разом із холодами зростають ризики атак на енергетичну інфраструктуру, а це миттєво вплине на бізнес, який почне скуповувати валюту. Також головним питанням є міжнародна допомога для України.

відео дня

"В жовтні-листопаді стане зрозуміліше, скільки саме коштів міжнародні партнери готові виділити Україні на наступний рік. Без цих грошей стабілізувати бюджет практично неможливо", - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що достатній обсяг зовнішньої підтримки означатиме спокійний валютний ринок. І навпаки: дефіцит фінансування створить сильний тиск на гривню та може змусити регулятора вживати жорстких заходів.

Курс валют у жовтні

Банкір вважає, що Національний банк у жовтні, найімовірніше, залишить режим "керованої гнучкості", який дозволяє уникати різких стрибків курсу.

За прогнозом Лєсового, долар наступного місяця коливатиметься в рамках 41,2-42,2 гривні, а євро – 47,5-49,5 гривні при світовому співвідношенні долара до євро на рівні 1,13–1,25.

"Якщо міжнародні домовленості будуть досягнуті швидко й у достатньому обсязі, гривня може залишитися ближче до нижньої межі діапазону. У разі затримок із фінансуванням чи загострення військової ситуації курс може наблизитися до верхніх значень", - підсумував він.

Яким буде курс долара до кінця року

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що до кінця 2025 року курс гривні до долара може утримуватися в межах 43-43,5 грн/дол.

Зокрема, він наголосив, що з вересня по грудень гривня може послабшати приблизно на 5%. Однак, очікувати різких коливань не варто - зміни будуть поступовими.

'Жовтень буде небезпечним': банкір попередив про стрибок курсу валют
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, банкір Тарас Лєсовий говорив, що на валютний ринок впродовж тижня впливатиме ціла низка ключових факторів. Серед них - обсяг очікуваної та вже підтвердженої макрофінансової допомоги Україні на 2026 рік.

Водночас, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що наразі у Національного банку України є всі можливості для утримання стабільного курсу гривні.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по Запоріжжю

Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по Запоріжжю

07:52Україна
Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

00:14Фронт
Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

23:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Останні новини

07:52

Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по Запоріжжю

07:10

Чим відрізняються дві дівчини, які читають книжку: тільки справжні розумники вгадають

06:10

Як Путін і його пособники руйнують у РФ те, що створювалося поколіннямиПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею на городі за 31 с

05:30

"Жовтень буде небезпечним": банкір попередив про стрибок курсу валют

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВійна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – Золотарьов
05:05

Неймовірне відкриття: знайдено скарб візантійських часів із сотнею золотих монет

04:35

Як правильно казати – "Дай Боже" чи "Дай Бог": можна використовувати лише один варіантВідео

04:21

Гороскоп на завтра 28 вересня: Овнам - купа грошей, Терезам - невдача

03:57

Як правильно зберігати лаваш: секрет довгої свіжості продукту

Реклама
03:31

Що зробити восени, щоб півонії зацвіли пишно навесні: покрокова інструкція

02:45

Гроші "впадуть з неба": три знаки зодіаку розбагатіють в жовтні

02:17

Зібрав особисте кладовище: Кіркоров оголосив про дивне рішення

01:46

"Нас із нею об'єднує": Зеленська розкрила деталі розмови з Меланією Трамп

01:34

Один натуральний продукт розчиняє накип у туалеті за 15 хвилин

00:14

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

26 вересня, п'ятниця
23:56

Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

23:12

З українців деруть утридорога за звичайний овоч: подорожчав уже на 24%

22:38

В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав доказиФото

22:38

Козловський перевипустив свій хіт 2000-х "Знаєш"

22:36

Трампу не подобаються палаючі російські НПЗ: Reuters дізналися причину

Реклама
21:45

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

21:45

Відключення газу та електроенергії: українців попередили, хто в зоні ризику

21:24

Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову

21:18

"Ще мінус п'ятнадцять кілограмів": Ольга Сумська приголомшила своєю заявою

21:17

Нащадки знахарів і ворожок носять особливі прізвища - їх можна почути і зараз

20:32

"Процес уже неможливо зупинити": творець ChatGPT озвучив майбутнє ШІ

20:29

"Кремлівський лакей": Сибіга жорстко поставив на місце знахабнілого Сіярто

20:20

Українка відкрила посилку з Китаю й була шокована вмістом: що було всередині

20:14

В Україні зміняться правила продажу авто: продавців змусили розкрити важливі дані

19:45

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:35

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:30

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

19:30

На прицілі Москва і Пітер: ЗМІ про ймовірність передачі США Україні потужних ракет

19:10

Течії в кремлівських кабінетах і загрози для УкраїниПогляд

18:55

Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина

18:54

Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з ПутінимВідео

18:51

Мрія доньки загиблого військового здійснилася на зйомках серіалу "Тиха Нава"

18:48

НАБУ та ЦПК продовжують маніпуляції навколо справи детектива Магамедрасулова, – експерт

18:28

Секрет ідеальної скоринки: як перетворити звичайну картоплю на шедевральну стравуВідео

18:13

Офісний гардероб на осінь 2025: як виглядати стильно на роботі

Реклама
17:55

Новий дорожній знак із "чорною брамою" спантеличив водіїв: що він означає

17:55

"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

17:50

"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

17:23

Угорські дрони проникли у повітряний простір України: Зеленський назвав їх ціль

17:22

Путіну загрожує ядерна відповідь: Золотарьов про удари по головних містах РФВідео

17:13

Пильнують кожен крок: названо чотири знаки зодіаку, які ревниві до жаху

17:11

"Мої люди потребують підтримки": Макс Барських вразив своєю піснеюВідео

16:39

Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня

16:38

Шикарна заміна м'ясу по-французьки: рецепт гнізд з курячого фаршу за 25 хвилин

16:37

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти