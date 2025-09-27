'Жовтень буде небезпечним': банкір попередив про стрибок курсу валют

Банкір сказав, що може створити сильний тиск на гривню.

https://glavred.net/economics/oktyabr-budet-opasnym-bankir-predupredil-o-skachke-kursa-valyut-10701563.html Посилання скопійоване

Курс валют на жовтень / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс валют наступного місяця

Які чинники на це впливатимуть

Валютний ринок у жовтні опиниться під впливом багатьох чинників, зокрема економічно-політичних. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, жовтень особливо небезпечний тим, що разом із холодами зростають ризики атак на енергетичну інфраструктуру, а це миттєво вплине на бізнес, який почне скуповувати валюту. Також головним питанням є міжнародна допомога для України.

відео дня

"В жовтні-листопаді стане зрозуміліше, скільки саме коштів міжнародні партнери готові виділити Україні на наступний рік. Без цих грошей стабілізувати бюджет практично неможливо", - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що достатній обсяг зовнішньої підтримки означатиме спокійний валютний ринок. І навпаки: дефіцит фінансування створить сильний тиск на гривню та може змусити регулятора вживати жорстких заходів.

Курс валют у жовтні

Банкір вважає, що Національний банк у жовтні, найімовірніше, залишить режим "керованої гнучкості", який дозволяє уникати різких стрибків курсу.

За прогнозом Лєсового, долар наступного місяця коливатиметься в рамках 41,2-42,2 гривні, а євро – 47,5-49,5 гривні при світовому співвідношенні долара до євро на рівні 1,13–1,25.

"Якщо міжнародні домовленості будуть досягнуті швидко й у достатньому обсязі, гривня може залишитися ближче до нижньої межі діапазону. У разі затримок із фінансуванням чи загострення військової ситуації курс може наблизитися до верхніх значень", - підсумував він.

Яким буде курс долара до кінця року

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що до кінця 2025 року курс гривні до долара може утримуватися в межах 43-43,5 грн/дол.

Зокрема, він наголосив, що з вересня по грудень гривня може послабшати приблизно на 5%. Однак, очікувати різких коливань не варто - зміни будуть поступовими.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, банкір Тарас Лєсовий говорив, що на валютний ринок впродовж тижня впливатиме ціла низка ключових факторів. Серед них - обсяг очікуваної та вже підтвердженої макрофінансової допомоги Україні на 2026 рік.

Водночас, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що наразі у Національного банку України є всі можливості для утримання стабільного курсу гривні.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред