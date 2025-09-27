'Жовтень буде небезпечним': банкір попередив про стрибок курсу валют

Ви дізнаєтесь:
- Яким буде курс валют наступного місяця
- Які чинники на це впливатимуть
Валютний ринок у жовтні опиниться під впливом багатьох чинників, зокрема економічно-політичних. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
За його словами, жовтень особливо небезпечний тим, що разом із холодами зростають ризики атак на енергетичну інфраструктуру, а це миттєво вплине на бізнес, який почне скуповувати валюту. Також головним питанням є міжнародна допомога для України.
"В жовтні-листопаді стане зрозуміліше, скільки саме коштів міжнародні партнери готові виділити Україні на наступний рік. Без цих грошей стабілізувати бюджет практично неможливо", - йдеться у повідомленні.
Він зауважив, що достатній обсяг зовнішньої підтримки означатиме спокійний валютний ринок. І навпаки: дефіцит фінансування створить сильний тиск на гривню та може змусити регулятора вживати жорстких заходів.
Курс валют у жовтні
Банкір вважає, що Національний банк у жовтні, найімовірніше, залишить режим "керованої гнучкості", який дозволяє уникати різких стрибків курсу.
За прогнозом Лєсового, долар наступного місяця коливатиметься в рамках 41,2-42,2 гривні, а євро – 47,5-49,5 гривні при світовому співвідношенні долара до євро на рівні 1,13–1,25.
"Якщо міжнародні домовленості будуть досягнуті швидко й у достатньому обсязі, гривня може залишитися ближче до нижньої межі діапазону. У разі затримок із фінансуванням чи загострення військової ситуації курс може наблизитися до верхніх значень", - підсумував він.
Яким буде курс долара до кінця року
Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що до кінця 2025 року курс гривні до долара може утримуватися в межах 43-43,5 грн/дол.
Зокрема, він наголосив, що з вересня по грудень гривня може послабшати приблизно на 5%. Однак, очікувати різких коливань не варто - зміни будуть поступовими.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, банкір Тарас Лєсовий говорив, що на валютний ринок впродовж тижня впливатиме ціла низка ключових факторів. Серед них - обсяг очікуваної та вже підтвердженої макрофінансової допомоги Україні на 2026 рік.
Водночас, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що наразі у Національного банку України є всі можливості для утримання стабільного курсу гривні.
Про персону: Тарас Лєсовий
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
