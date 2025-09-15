Долар по 46: нардеп сказав, чи "злетить" валюта до цієї позначки

Гетманцев не виключає проблем із курсом валют.

Чи "злетить" долар до 46 гривень / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чи буде долар по 46 гривень

Від яких факторів залежить можливий "стрибок" долара

Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), становить 46 гривень за долар. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна спрогнозував, чи "злетить" американська валюта до цієї позначки.

За його словами, наразі у нас є достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. До того ж, якщо партнери продовжуватимуть надавати Україні допомогу, то жодного тиску на курс не буде.

Гетманцев сказав, що в бюджетній декларації України закладено середньорічний курс 44,7 гривні за долар.

"У нас достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Так, є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Якщо вона буде ритмічна, то жодного тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом", — пояснив нардеп.

При цьому він додав, що наразі ризик проблем із міжнародною допомогою - невисокий.

Скільки коштуватиме валюта наприкінці 2025 року - прогноз експерта

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що очікувати різких коливань не варто - зміни будуть поступовими.

За його прогнозом, до кінця 2025 року курс гривні до долара може утримуватися в межах 43-43,5 грн/дол. З вересня по грудень гривня може послабшати приблизно на 5%.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, Національний банк України встановив на понеділок, 15 вересня, новий офіційний курс валют. В порівнянні із доларом гривні вдалось зміцнитись.

Нагадаємо, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що, незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол., в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол.

Тим часом у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про персону: Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

