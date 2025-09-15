Долар по 46: нардеп сказав, чи "злетить" валюта до цієї позначки

Ви дізнаєтеся:
- Чи буде долар по 46 гривень
- Від яких факторів залежить можливий "стрибок" долара
Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), становить 46 гривень за долар. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна спрогнозував, чи "злетить" американська валюта до цієї позначки.
За його словами, наразі у нас є достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. До того ж, якщо партнери продовжуватимуть надавати Україні допомогу, то жодного тиску на курс не буде.
Гетманцев сказав, що в бюджетній декларації України закладено середньорічний курс 44,7 гривні за долар.
"У нас достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Так, є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Якщо вона буде ритмічна, то жодного тиску на курс не буде. Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом", — пояснив нардеп.
При цьому він додав, що наразі ризик проблем із міжнародною допомогою - невисокий.
Скільки коштуватиме валюта наприкінці 2025 року - прогноз експерта
Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що очікувати різких коливань не варто - зміни будуть поступовими.
За його прогнозом, до кінця 2025 року курс гривні до долара може утримуватися в межах 43-43,5 грн/дол. З вересня по грудень гривня може послабшати приблизно на 5%.
Курс валют в Україні - останні новини
Як писав Главред, Національний банк України встановив на понеділок, 15 вересня, новий офіційний курс валют. В порівнянні із доларом гривні вдалось зміцнитись.
Нагадаємо, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що, незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол., в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол.
Тим часом у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.
Читайте також:
- Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка
- Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат
- Запасу міцності немає: Пендзин сказав, як стагнація в РФ вплине на війну
Про персону: Данило Гетманцев
Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред