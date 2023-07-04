Залужний на місце одеського воєнкома призначив бойового офіцера

Полковник Олександр Охріменко до цього призначення був командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

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Головком ЗСУ Валерій Залужний призначив полковника Олександра Охріменка керівником Одеського ТЦК / колаж Главред, фото УНІАН і суспільне

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування (у просторіччі - військкомату). Ним став бойовий офіцер, полковник ЗСУ Олександр Охріменко. Про це головком Залужний повідомив у своєму каналі в месенджері Telegram.

За його словами, полковник Охріменко до цього призначення був командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті і неодноразово демонструє відданість військовій справі і Батьківщині", - написав Залужний.

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Скандал з одеським воєнкомом

Видання "УП" випустило розслідування "батальйон Іспанія". У ньому йшлося про те, що сім'я начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості і автомобілів на мільйони доларів. Відносно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.

На початку травня правоохоронні органи порушили справу, воєнкома підозрювали в масовому продажі "білих квитків". Після цього він був відсторонений від виконання службових повноважень.

Пізніше стало відомо, що Зеленський на засіданні Ставки особисто доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити воєнкома. ДБР розслідувань порушило провадження за фактами зловживань Борисова.

28 червня спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила про те, що Борисов звільнений зі своєї посади.

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