"Дав термінове доручення Залужному": Зеленський зібрав важливу Ставку

Під час засідання, зокрема, обговорювалися питання оборонно-наступальних операцій.

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Зеленський зібрав важливу Ставку / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський 23 червня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомив глава держави у Telegram, під час засідання обговорювалися питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпи зростання виробництва в українському ОПК.

Окрім того, президент доручив звільнити одеського "воєнкома" Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли нерухомість на мільйони доларів в Іспанії.

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"Дав термінове доручення головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - написав Зеленський.

Також український гарант дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

Скандал навколо одеського військкома

Як повідомляв Главред, навколо одеського військкома розгорівся скандал. Журналісти з'ясували, що родина начальника військкомату в Одесі Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Пізніше у ЗСУ відреагували на скандал із Борисовим. Була призначена перевірка, на час якої військкома усунули від виконання службових обов’язків. Військкома підозрюють у тому, що він міг брати хабарі за "білі квитки" для призовників.

Згодом Зеленський доручив Залужному замінити воєнкомів на бійців ЗСУ. Володимир Зеленський дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному, заявив глава Міноборони України.

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