Подоляк - про перемовини з Росією: Путін слабкий, бреше і не контролює ситуацію

Сьогодні країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Директор Кремля Володимир Путін слабкий, брехливий і не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
У своєму Twitter-акаунті чиновник написав чотири аргументи про те, чому Україна не буде і не повинна вести перемовини з Росією. Умов для діалогу наразі немає.
За його словами, Путін і його вертикаль стали дуже слабкими і не контролюють те, що відбувається в Росії. З'являться інші гравці, які беруть правління в свої руки.
"З'являться інші менеджери", - зазначив Подоляк.
Крім того, Путін систематично бреше.
"Ідеальний приклад брехні - державне щорічне фінансування в розмірі 1 млрд доларів на терористичну ПВК "Вагнера", - сказав чиновник.
Також окупаційні війська РФ продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого гинуть люди. Один із злочинів росіян - обстріл центру Краматорська 27 червня. В результаті 61 людина була поранена, 10 людей загинули.
"Терористичний метод війни проти цивільного населення - єдиний інструмент самопереконання Росії у власній спроможності", - додав радник глави ОП.
Більш того, Москва своїми діями з дискредитації міжнародного права та інститутів показала, що не здатна дотримуватися будь-яких домовленостей. Російська держава повинна пройти політичне оновлення і відповісти за злочини.
"Завдання миру сьогодні - прискорити руйнування путінського режиму. Час обговорювати моделі постпутінської Росії. Але придивлятися до наступників", - підкреслив Михайло Подоляк.
Перемовини України та Росії
Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна ніколи не піде на перемовини з агресором Росією, якщо Москва не забере своїх окупантів із захоплених територій. За словами гаранта, Київ не погодиться зі сценарієм замороженої війни.
"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - сказав президент.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив Росії дві жорсткі вимоги щодо перемовин. Зокрема, для запуску діалогу окупантам слід вивести всі свої війська з України, а формула Зеленського повинна стати базою для завершення війни.
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