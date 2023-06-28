Подоляк - про перемовини з Росією: Путін слабкий, бреше і не контролює ситуацію

Домовитися з країною-агресором Росією неможливо – не треба витрачати час на ілюзії і самообман, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Росія порушує всі домовленості, з нею нема про що говорити - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Сьогодні країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Директор Кремля Володимир Путін слабкий, брехливий і не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті чиновник написав чотири аргументи про те, чому Україна не буде і не повинна вести перемовини з Росією. Умов для діалогу наразі немає.

За його словами, Путін і його вертикаль стали дуже слабкими і не контролюють те, що відбувається в Росії. З'являться інші гравці, які беруть правління в свої руки.

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"З'являться інші менеджери", - зазначив Подоляк.

Крім того, Путін систематично бреше.

"Ідеальний приклад брехні - державне щорічне фінансування в розмірі 1 млрд доларів на терористичну ПВК "Вагнера", - сказав чиновник.

Також окупаційні війська РФ продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого гинуть люди. Один із злочинів росіян - обстріл центру Краматорська 27 червня. В результаті 61 людина була поранена, 10 людей загинули.

"Терористичний метод війни проти цивільного населення - єдиний інструмент самопереконання Росії у власній спроможності", - додав радник глави ОП.

Більш того, Москва своїми діями з дискредитації міжнародного права та інститутів показала, що не здатна дотримуватися будь-яких домовленостей. Російська держава повинна пройти політичне оновлення і відповісти за злочини.

"Завдання миру сьогодні - прискорити руйнування путінського режиму. Час обговорювати моделі постпутінської Росії. Але придивлятися до наступників", - підкреслив Михайло Подоляк.

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна ніколи не піде на перемовини з агресором Росією, якщо Москва не забере своїх окупантів із захоплених територій. За словами гаранта, Київ не погодиться зі сценарієм замороженої війни.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - сказав президент.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив Росії дві жорсткі вимоги щодо перемовин. Зокрема, для запуску діалогу окупантам слід вивести всі свої війська з України, а формула Зеленського повинна стати базою для завершення війни.

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