Багатенького одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили: подробиці

Сім'я Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості і автомобілів на мільйони доларів.

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Воєнком обзавівся елітною нерухомістю в Іспанії / Колаж : Главред, фото: АРМІЯINFORM, Ігор Мосійчук

Начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Євгенія Борисова звільнили із займаної посади після скандалу з нерухомістю в Іспанії. Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, рішення було прийнято відповідно до рішення Ставки верховного Головнокомандувача Збройних сил України від 23 червня.

"Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області", - заявила Гуменюк.

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Вона додала, що зараз обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова. Процедура пошуку постійної заміни вже стартувала. Також Гуменюк повідомила, що колишнім воєнкомом Борисовим вже займаються правоохоронні органи.

"Зараз ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення і провадження, які були порушені, вони тривають, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", - додала Гуменюк.

Скандал з одеським воєнкомом

Раніше видання УП випустило розслідування "Батальйон Іспанія". У ньому йшлося про те, що сім'я начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості і автомобілів на мільйони доларів. Відносно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.

На початку травня правоохоронні органи порушили справу, воєнкома підозрювали в масовому продажу "білих квитків". Після цього він був відсторонений від виконання службових повноважень.

Пізніше стало відомо, що Зеленський на засіданні Ставки особисто доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити воєнкома. ДБР розслідувань порушило провадження за фактами зловживань Борисова.

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