Родина одеського військкома придбала в Іспанії віллу та автівки на мільйони доларів

Нерухомість в Іспанії одеський військком зареєстрував на свою матір-пенсіонерку.

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Одеський військом придбав маєток в Іспанії / колаж: Главред, фото: Telegram/Ігор Мосійчук, скріншот Youtube

Родина начальника військкомату в Одесі Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на узбережжі Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Борисов, який працює у військкоматі від 1996 року, в телефонній розмові із виданням Українська правда спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він "не влазить у ці справи".

Також він наголосив, що "не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі".

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"Я нічого не придбав, я вже давав пояснення", - сказав Борисов.

З його слів, дружина мала розповісти йому про це згодом, а наразі займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона "продала стару автівку та купила собі Land Cruiser".

За даними видання, родина Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала в Іспанії маєток вартістю понад 3 млн євро, який зареєстрували на матір Борисова. Дружина військкома, за даними з Мережі, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

Борисова відсторонили від займаної посади, а ДБР відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

Нагадаємо, що навколо одеського військкома розгорівся скандал, у ЗСУ відреагували. Була призначена перевірка, на час якої військкома усунули від виконання службових обов’язків. Військкома підозрюють у тому, що він міг брати хабарі за "білі квитки" для призовників.

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