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Україну чекає сюрприз на саміті НАТО у Вільнюсі - прем'єр Естонії

Ангеліна Підвисоцька
28 червня 2023, 17:09 оновлено 28 червня, 17:38
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Прем'єрміністр Естонії заявила, що єдиною гарантією безпеки для України є НАТО.
НАТО, Кая Каллас
Україну чекає сюрприз на саміті НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У столиці Вільнюсі 11-12 липня відбудеться саміт НАТО. Саме під час саміту Україну очікує сюрприз. Його анонсувала прем'єрміністр Естонії Кая Каллас. Відео вже розлетілося в Мережі.

Вона додала, що НАТО є єдиною гарантією безпеки для України. Водночас Каллас вирішила залишити в секреті те, який же саме сюрприз чекає Україну.

"Я впевнена, що єдина гарантія безпеки, яка дійсно працює - це НАТО... Але я не хочу якось зіпсувати сюрприз саміту у Вільнюсі", - сказала Кая Каллас.

відео дня

Дивіться відео із заявою прем'єра Естонії про сюрприз для України:

Кая Калланс
Україну чекає сюрприз на саміті НАТО / фото: скріншот

Чого очікує Україна від саміту НАТО

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розповів, що Україна очікує прийняття рішень щодо членства в НАТО і гарантій безпеки. Повідомляє Європейська правда.

"Ми маємо всі шанси на досить перспективні, важливі для України рішення Вільнюського саміту. Це політичне рішення про початок процедури запрошення України до членства і рішення про отримання гарантій безпеки", – сказав Жовква.

Він додав, що Україна не готова йти ні на які компроміси і наполягатиме на прийнятті важливих рішень "до останнього дня перед проведенням саміту".

Повідомляється, що Україна наполягає на застосуванні алгоритму, за яким Альянс офіційно визнає заявку на вступ і зафіксує, що подальше членство відбуватиметься без проміжних етапів.

Водночас Київ погоджується на те, що процедура вступу до НАТО не буде швидкою. Україна погодиться на прийняття "політичного" запрошення, а остаточний вступ буде схвалено, наприклад, на саміті 2024 року у Вашингтоні.

"Розуміючи, що питання членства не може бути вирішене до перемоги, ми говоримо про те, щоб початок шляху відбувся на Вільнюському саміті, де Україна має всі підстави отримати запрошення до членства. Тому що запрошення ще не означає членства (і застосування 5-ї статті про колективну оборону). Приклад Швеції та Фінляндії це доводить", – зазначив Жовква.

Вступ України до НАТО

Американське видання Axios раніше повідомило про те, що президент США Байден підтримує ініціативу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка передбачає схвалення Заходом вступу України до Північноатлантичного альянсу без виконання Плану дій щодо членства в блоці. Рішення може стати компромісом для всіх сторін.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підтвердив, що, дійсно, є сигнали про дискусії щодо спрощеного вступу України до НАТО. Сам Пісторіус таку ідею підтримав.

Пізніше президент Штатів Джо Байден заявив, що ЗСУ вже відповідають стандартам НАТО. Однак наразі він не підтримує вступ України до Альянсу без виконання умов ПДЧ. На думку Байдена, правила євроатлантичної інтеграції повинні бути єдиними для всіх.

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