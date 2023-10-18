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"Загроза для російської авіації": надані Україні ATACMS переполохали Росію

Юлія Куришко
18 жовтня 2023, 09:25 оновлено 18 жовтня, 09:37
За допомогою точних далекобійних ракет ЗСУ могли завдавати ударів по окремих авіаційних засобах збройних сил Росії.
'Загроза для російської авіації': надані Україні ATACMS переполохали Росію
Як на ситуація на фронті вплине передача ATACMS / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 3 окрема штурмова бригада

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, після того як Україна отримала ракети ATACMS, російським окупантам доведеться адаптуватися, зокрема розосередити свою авіацію і відвести частину літаків на аеродроми якомога далі від лінії фронту.

Так, у новому огляді аналітики ISW нагадали, що російські війська піднімали вертольоти з аеродрому в окупованому Бердянську під час початку контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Це дало росіянам перевагу, оскільки вони атакували українські механізовані підрозділи.

За допомогою точних далекобійних ракет ЗСУ могли завдавати ударів по окремих авіаційних засобах збройних сил Росії. Втім, зараз українські війська мають ракети ATACMS із касетними боєголовками, які можуть вражати об'єкти на широкій площі.

відео дня

Аналітики припустили, що США, ймовірно, таємно доставили системи ATACMS, щоб дати українським силам перевагу-сюрприз, і російська сторона була шокована цим кроком.

В ISW зазначають, що російські пропагандисти уже почали бідкатись, що російська армія буцімто лише адаптувала свої аеродроми, щоб захиститися від ударів HIMARS. Однак ATACMS - нова ракетна загроза для російської авіації.

"Російські військові показали, що можуть адаптуватися до нових українських ударних можливостей, але тільки після того, як понесуть початкові і явні втрати", - зазначили в ISW.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Нагадаємо, що Зеленський 17 жовтня підтвердив застосування ATACMS. Президент України підтвердив перше застосування ЗСУ балістичних ракет ATACMS, про передачу яких США не анонсували.

Залужний показав перші кадри роботи ATACMS в Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно запуск ATACMS для удару по російських окупантах. Відео вже розлетілося в Мережі.

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війна в Україні ATACMS
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