Відео з фронту: Залужний показав перші кадри роботи ATACMS в Україні

В Україні вже з'явилися балістичні ракети ATACMS і їх навіть почали застосовувати на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно запуск ATACMS для удару по російських окупантах. Відео вже розлетілося в Мережі.
"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом - до перемоги", - написав Залужний.
Що таке ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.
ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.
Дивіться відео роботи ATACMS в Україні:
Ракети ATACMS в Україні
17 жовтня стало відомо про те, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Виявилося, що ці ракети були привезені в країну таємно. Цими ракетами ЗСУ атакували російські військові цілі.
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS. У своєму відеозверненні він заявив, що ракети дуже влучно виконують роботу. Радник керівника ОП Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив про початок "нової глави" російсько-української війни.
З'явилися деталі передачі Україні ATACMS. Виявилося, що цими ракетами ЗСУ атакували окупантів у Бердянську та Луганську. Ракети вдарили по аеродрому, де були російські військові літаки і склади боєприпасів.
Інші новини:
- РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом
- Налетіли одразу 5 винищувачів: росіяни атакували Херсонщину
- Захисники просунулися на півдні, а ворог атакує Схід: ЗСУ - про ситуацію на фронті