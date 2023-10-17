Відео з фронту: Залужний показав перші кадри роботи ATACMS в Україні

Українські військові запустили балістичні ракети ATACMS по позиціях окупантів

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Українські військові запустили ракети ATACMS по позиціях окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В Україні вже з'явилися балістичні ракети ATACMS і їх навіть почали застосовувати на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, на якому видно запуск ATACMS для удару по російських окупантах. Відео вже розлетілося в Мережі.

"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом - до перемоги", - написав Залужний.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. відео дня ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

Дивіться відео роботи ATACMS в Україні:

Українські військові запустили ракети ATACMS по позиціях окупантів / фото: скріншот

Ракети ATACMS в Україні

17 жовтня стало відомо про те, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Виявилося, що ці ракети були привезені в країну таємно. Цими ракетами ЗСУ атакували російські військові цілі.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS. У своєму відеозверненні він заявив, що ракети дуже влучно виконують роботу. Радник керівника ОП Михайло Подоляк, своєю чергою, заявив про початок "нової глави" російсько-української війни.

З'явилися деталі передачі Україні ATACMS. Виявилося, що цими ракетами ЗСУ атакували окупантів у Бердянську та Луганську. Ракети вдарили по аеродрому, де були російські військові літаки і склади боєприпасів.

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