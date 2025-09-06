'Я не можу поїхати до столиці терориста': Зеленський запропонував Путіну місто зустрічі

На думку українського президента, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

https://glavred.net/ukraine/ya-ne-mogu-poehat-v-stolicu-terrorista-zelenskiy-predlozhil-putinu-gorod-dlya-vstrechi-10695731.html Посилання скопійоване

Зеленський запропонував Путіну місто для зустрічі / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Що сказав Володимир Зеленський:

Путін може приїхати до Києва

Україна щодня перебуває під ракетними обстрілами

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів щодо закінчення війни в Україні, натомість запропонував російському диктатору приїхати до Києва. Про це повідомляє ABC News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати в Москву, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати в столицю цього терориста", - сказав Володимир Зеленський. відео дня

На думку українського президента, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звісно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших", - зазначив Зеленський.

Дивіться відео, в якому Зеленський запропонував Путіну нове місто для зустрічі:

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Переговори Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не відкидав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на пресконференції в Пекіні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред