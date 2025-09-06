Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Я не можу поїхати до столиці терориста": Зеленський запропонував Путіну місто зустрічі

Віталій Кірсанов
6 вересня 2025, 07:34
961
На думку українського президента, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".
Зеленський запропонував Путіну місто для зустрічі
Зеленський запропонував Путіну місто для зустрічі / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Путін може приїхати до Києва
  • Україна щодня перебуває під ракетними обстрілами

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів щодо закінчення війни в Україні, натомість запропонував російському диктатору приїхати до Києва. Про це повідомляє ABC News.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати в Москву, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати в столицю цього терориста", - сказав Володимир Зеленський.

відео дня

На думку українського президента, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звісно, може запропонувати щось, що буде прийнятно для мене або для інших", - зазначив Зеленський.

'Я не можу поїхати до столиці терориста': Зеленський запропонував Путіну місто зустрічі

Дивіться відео, в якому Зеленський запропонував Путіну нове місто для зустрічі:

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

Переговори Путіна і Зеленського - останні новини

Як писав Главред, очільник Кремля Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не відкидав зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на пресконференції в Пекіні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

12:00Інтерв'ю
Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

11:43Україна
"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

11:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

Кривава Повня у вересні: тільки 2 знаки зодіаку отримають фінансовий успіх

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Останні новини

12:00

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

11:43

Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

11:17

"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

10:38

Що буде, якщо подивитися в дзеркало в "диявольську годину": відповідь містиків і вчених

10:38

"Зростання тарифів неминуче": українців попередили про різке подорожчання

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
10:04

Чому 7 вересня не можна робити важливі покупки: яке церковне свято

09:23

РФ вдарила по залізниці біля Слов'янська: які поїзди рухаються із затримкою

09:20

ПриватБанк попередив про масштабний збій: важливі сервіси недоступні для клієнтів

08:53

Чому капуста в'яне на грядці: вся справа в її сусідахВідео

Реклама
08:50

У ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову

08:25

Путін вважає Зеленського "нелегітимним": в ISW сказали, що диктатор має на увазі

08:10

Як на Покровському напрямку окупанти вирішили повторити операцію "Потік"Погляд

07:34

"Я не можу поїхати до столиці терориста": Зеленський запропонував Путіну місто зустрічі

06:10

Що виграв і що програв Путін в Пекіні?Погляд

06:00

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

05:00

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

04:34

Чи гріх фарбувати волосся: священник вказав на важливий нюанс

04:00

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

03:30

Город у вересні: що посіяти, щоб насолоджуватися зеленню та овочами до зими

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні баскетболістів за 23 с

Реклама
02:45

Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату

01:57

У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки

01:38

Такого у світі немає: Україна обзавелася унікальною зброєю

00:42

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

00:10

Чому ілюмінатори в літаках і кораблях роблять круглими

05 вересня, п'ятниця
23:46

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

23:24

Короля Чарльза застукали в онкологічній клініці: що відбувається

23:14

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

23:02

Потужні магнітні бурі атакують країну: названо небезпечні дати

22:53

Набряки на обличчі та під очима: як їх прибрати

22:52

У Європі відмовилися передавати Україні заморожені активи Росії

21:58

"Нам все одно": Угорщина раптово пішла проти Путіна через Україну

21:55

Трамп може зняти обмеження на експорт дронів, необхідні для України - Reuters

21:50

Спалить російську ППО: українські військові отримають новітній дрон

21:46

Руйнівна сила: землетрус магнітудою 9.2 та його наслідки

21:37

Зустріч Зеленського і Путіна у Москві: МЗС різко відреагувало

21:35

Дніпро: ріка, що зберігає тисячолітні секрети України

20:55

Двейн Джонсон шокував фанатів схудненням на 30 кг: який зараз вигляд має актор

20:54

Перелом чи розтягнення: чому загоєння зв’язок довше за кістки

20:45

Що роблять із полоненими українцями: колишній в'язень Путіна розкрив усю правду

Реклама
20:22

Домінування руки: чому одна рука сильніша

20:09

Смачна закуска, яка розлетиться зі столу: неймовірно простий рецепт сирних паличокВідео

20:03

Переосмислення української історії: чому українська історія це шлях героїв, а не жертв

19:38

У Букінгемському палаці траур: померла герцогиня Кентська

19:35

Дощі, грози та туман повертаються: синоптики попереджають про негоду

19:10

Чому Путін погодився на зустріч з Зеленським у Москві?Погляд

19:10

8 тисяч за комуналку вже за пару років: як можуть змінитися тарифи ЖКГПогляд

18:58

"Безпідставно блокують": українці втратили все в Приватбанку

18:38

Україна-Франція: де і коли дивитися перший матч України у відборі на ЧС-2026

18:17

Українці можуть отримувати більші виплати: кому нарахують підвищені пенсії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
ПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти