Зеленський і Фіцо зустрілись в Ужгороді: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Ужгороді з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це повідомляють ЗМІ.
Словацьке видання Dennik N зазначає, що до складу словацької делегації увійшли віце-прем'єр-міністр та міністр економіки Деніс Сакова, а також міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар. У складі української делегації буде прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Зазначається, зо Зеленський та Фіцо обговорять питання "які викликають занепокоєння" у словацької сторони.
Нині представники ЗМІ вже очікують на пресконференцію.
Реакція Зеленського
Президент України після завершення зустрічі з Робертом Фіцо назвав розмову "змістовною". Він додав, що проінформував прем'єра Словаччини про розмову з американським лідером та результати засідання Коаліції охочих, пише Укрінформ.
"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", — сказав Зеленський.
Зеленський також зазначив, що сторони мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі.
ЗМІ зазначили, що пресконференція Зеленського та Фіцо вже завершилась. Її не транслювали в режимі онлайн з міркувань безпеки.
Згодом президент офіційно розкрив теми, які він обговорював з Робертом Фіцо.
"Змістовна розмова з Премʼєр-міністром Словаччини. Ми обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини. Поінформував про нашу розмову вчора з Президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь", - наголосив президент.
Фіцо розповів про свої контакти в Китаї. Також Україна та Словаччина обговорили енергетичну незалежність Європи.
"У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього. Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі", - додав президент.
