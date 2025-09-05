Зеленський і Фіцо зустрілись в Ужгороді: перші подробиці

Очікується, що найближчим часом відбудеться пресконференція президента України та прем'єр-міністра Словаччини.

Зеленський і Фіцо зустрілись в Ужгороді / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Ужгороді з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це повідомляють ЗМІ.

Словацьке видання Dennik N зазначає, що до складу словацької делегації увійшли віце-прем'єр-міністр та міністр економіки Деніс Сакова, а також міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар. У складі української делегації буде прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Зазначається, зо Зеленський та Фіцо обговорять питання "які викликають занепокоєння" у словацької сторони.

Нині представники ЗМІ вже очікують на пресконференцію.

Реакція Зеленського

Президент України після завершення зустрічі з Робертом Фіцо назвав розмову "змістовною". Він додав, що проінформував прем'єра Словаччини про розмову з американським лідером та результати засідання Коаліції охочих, пише Укрінформ.

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", — сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що сторони мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі.

ЗМІ зазначили, що пресконференція Зеленського та Фіцо вже завершилась. Її не транслювали в режимі онлайн з міркувань безпеки.

Згодом президент офіційно розкрив теми, які він обговорював з Робертом Фіцо.

"Змістовна розмова з Премʼєр-міністром Словаччини. Ми обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини. Поінформував про нашу розмову вчора з Президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь", - наголосив президент.

Фіцо розповів про свої контакти в Китаї. Також Україна та Словаччина обговорили енергетичну незалежність Європи.

"У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього. Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі", - додав президент.

Зеленський зустрівся з Робертом Фіцо / фото: скріншот

