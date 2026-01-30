"РФ не робить зусиль для миру": ЄС готує термінове рішення у відповідь

За словами дипломатки ЄС енергетика стала новою лінією фронту в Україні.

Росія отримає відповідь від ЄС через постійні атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Що сказала Каллас:

Росія не показує готовність до миру

ЄС у відповідь на терор України готує па кет допомоги

Проти Росії буде оголошено 20-й пакет санкцій

Країна-агресорка Росія не робить навіть символічних кроків до миру. Про це заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас. Відповідний допис вона опублікувала в соцмережі X.

Про це, зокрема, свідчить нещодавній удар по пасажирському поїзду та постійні атаки на енергетику і цивільні об'єкти України. Тому Європейський Союз готує відповідь Росії.

Яке рішення готується прийняти ЄС

За словами Каллас, Євросоюз запускає найбільший в історії зимовий пакет допомоги Україні. Він передбачає передачу аварійного обладнання, додаткових генераторів, а також виділення 50 мільйонів євро нової енергетичної підтримки.

Також ЄС хоче посилити тиск на Росію, шляхом внесення країни до чорного списку через ризики відмивання грошей. Також готується кредит на 90 мільярдів євро, 20-й пакет санкцій і розглядається заборона в’їзду колишнім російським бойовикам до Шенгену.

"Росія розпочала цю війну, і Росія має за це відповідати", - наголосила Каллас.

Коли Росія може припинити атакувати енергетику України - думка експерта

Главред писав, що за словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, найімовірніше, до кінця зими Росія не зупиниться у своїх руйнівних зусиллях, бо вважає, що зможе зламати український опір.

Тільки тоді, коли росіяни переконаються, що це в них не вийшло, вони почнуть шукати якийсь інший вихід, по-новому оцінювати свої ресурси і власні перспективи. В тому числі виходячи з дефіциту наявних у них матеріальних ресурсів, зокрема бензину, солярки чи навіть електроенергії.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Напередодні також Рада Євросоюзу затвердила повну заборону на постачання російського зрідженого природного та трубопровідного газу до ЄС. Регламент ухвалили усі 27 країн-членів.

Раніше повідомлялося, що згідно з "планом процвітання", у наступні 10 років ЄС, США і міжнародні фінансові установи – у тому числі МВФ та Світовий банк – інвестують в Україну $500 млрд державного і приватного капіталу.

Про персону: Кая Каллас Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

