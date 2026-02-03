"Будуть хороші новини": Трамп розповів про переговори з Путіним щодо України

Президент США нагадав, що на його прохання Путін на тиждень погодився припинити атаки на енергетику України.

https://glavred.net/world/budut-horoshie-novosti-tramp-rasskazal-o-peregovorah-s-putinym-po-ukraine-10737533.html Посилання скопійоване

Президент США розповів про переговори з Путіним щодо України / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

Президент США заявив, що переговори щодо України та Росії просуваються успішно

Трамп розкрив деталі розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп анонсував можливі "хороші новини" щодо врегулювання війни в Україні.

"У нас багато чого відбувається. Думаю, у нас дуже добре йдуть справи щодо України та Росії. Я вперше про це говорю. Знаєте, я думаю, у нас, можливо, будуть хороші новини", - сказав президент США під час спілкування з журналістами в Білому домі.

відео дня

Також Трамп розповів про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. На його прохання господар Кремля нібито погодився припинити атаки на енергетику України на тиждень.

За словами Трампа, в Росії спостерігається "така ж холодна хвиля", як і в США останнім часом, але підкреслив, що в Україні "набагато холодніше, ніж у нас".

"І я запитав його, чи не міг би він припинити обстріли на тиждень, щоб не запускати ракети в Київ або будь-які інші міста, і він погодився це зробити. Так що це вже щось", - зазначив глава Білого дому.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як писав Главред, 1 лютого закінчився термін оголошеного Росією "енергетичного перемир'я". Водночас, за даними моніторингових каналів, відновлення масових атак очікується з 3 лютого. Найбільш ймовірні цілі - об'єкти енергетики, газовидобувної галузі та нафтопереробні підприємства.

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що в ніч на 2 лютого так зване енергетичне перемир'я закінчилося. Росія відновила удари по енергетичній інфраструктурі України. В результаті ворожих атак без електропостачання залишилися споживачі в Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. За його словами, тривають відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах, вживаються заходи для стабілізації роботи енергосистеми.

Енергетичне перемир'я може зіграти на руку РФ: думка аналітиків

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для завдання великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють експерти.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред