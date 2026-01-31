Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

Головне:
- Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою для переговорів
- Президент пояснив необхідність прямого контакту на рівні лідерів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою для переговорів за участю Росії та США.
В інтерв'ю радіо Prague International він підкреслив, що територіальні питання не можуть бути вирішені тільки технічними командами.
"Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання", – сказав глава держави.
Зеленський додав, що Україна розраховує на гарантії безпеки як Сполучених Штатів, так і Європи, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС.
Президент уточнив, що ці елементи є частиною більш широкої 20-пунктної програми припинення війни, яка також включає в себе масштабний пакет заходів з відновлення.
Зустріч Зеленського з Путіним: думка експерта
На думку публіциста і письменника Віталія Портнікова, у президента Росії зараз розглядається кілька сценаріїв подальшого розвитку війни. Якщо Володимир Путін усвідомить, що ресурсна база і стан економіки не дозволяють затягувати конфлікт на роки, а посилення санкційного тиску стане критичним для країни, він може піти як на прямі переговори з Володимиром Зеленським, так і на зупинку бойових дій.
Зустріч Путіна і Зеленського - новини за темою
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для вирішення двох ключових питань: територій і ЗАЕС.
Водночас Сибіга додав, що в Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі.
Пізніше в Росії заявили про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і диктатора та військового злочинця Путіна в Москві. При цьому в Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру.
Про персону: Віталій Портников
Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.
