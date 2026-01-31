Зеленський зробив гучну заяву про зустріч з Путіним: що можуть обговорити

Україна розраховує на гарантії безпеки як Сполучених Штатів, так і Європи, підкреслив президент.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-vstreche-s-putinym-chto-mogut-obsudit-10736960.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський висловився про ймовірність зустрічі з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Головне:

Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою для переговорів

Президент пояснив необхідність прямого контакту на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається відкритою для переговорів за участю Росії та США.

В інтерв'ю радіо Prague International він підкреслив, що територіальні питання не можуть бути вирішені тільки технічними командами.

відео дня

"Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання", – сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна розраховує на гарантії безпеки як Сполучених Штатів, так і Європи, а також на прогрес у напрямку членства в ЄС.

Президент уточнив, що ці елементи є частиною більш широкої 20-пунктної програми припинення війни, яка також включає в себе масштабний пакет заходів з відновлення.

Зустріч Зеленського з Путіним: думка експерта

На думку публіциста і письменника Віталія Портнікова, у президента Росії зараз розглядається кілька сценаріїв подальшого розвитку війни. Якщо Володимир Путін усвідомить, що ресурсна база і стан економіки не дозволяють затягувати конфлікт на роки, а посилення санкційного тиску стане критичним для країни, він може піти як на прямі переговори з Володимиром Зеленським, так і на зупинку бойових дій.

Зустріч Путіна і Зеленського - новини за темою

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним для вирішення двох ключових питань: територій і ЗАЕС.

Водночас Сибіга додав, що в Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі.

Пізніше в Росії заявили про готовність організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і диктатора та військового злочинця Путіна в Москві. При цьому в Кремлі заявили про нібито готовність гарантувати безпеку українському лідеру.

Інші новини:

Про персону: Віталій Портников Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред