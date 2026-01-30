Рус
Таємне листування з Путіним: Меланія Трамп розкрила подробиці спілкування з Кремлем

Анна Ярославська
30 січня 2026, 09:17
Перша леді США домагається повернення українських дітей.
Меланія Трамп, Путін
Меланія Трамп розповіла про листування з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

  • Меланія Трамп підтвердила отримання листа від Путіна
  • Листування стосувалося повернення викрадених Росією українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп розповіла про своє листування з главою Кремля Володимиром Путіним, яке стосувалося повернення додому викрадених Росією під час війни українських дітей. Про це дружина Дональда Трампа розповіла під час свого інтерв'ю для Fox Business.

Йдеться про лист, який вона передала для Путіна через президента Трампа під час їхньої зустрічі на Алясці в 2025 році. Досі було невідомо, чи відповів Путін на цей лист.

відео дня

Перша леді зізналася, що відповідь все ж отримала.

"Так, він [Путін] відповів. Я отримала від нього лист", — сказала Меланія Трамп.

Вона додала, що її представник перебуває на зв'язку з росіянами. Сторони продовжують працювати над тим, щоб возз'єднати українських дітей з їхніми сім'ями.

Меланія Трамп пояснила також, чому саме це питання для неї відіграє таку важливу роль.

"Кожен хоче бути разом зі своєю дитиною", — додала дружина Трампа.

Вона також висловила надію на "новий великий успіх" найближчим часом.

Меланія Трамп написала листа Путіну — що відомо

У серпні 2025 року перша леді США Меланія Трамп написала президенту Росії Володимиру Путіну особистий лист, який передала через Дональда Трампа під час саміту на Алясці. Президент США особисто вручив послання в руки главі Кремля, повідомляє Reuters.

У листі Путіну дружина Дональда Трампа підняла питання важкого становища дітей в Україні та Росії на тлі війни, що триває.

"У кожної дитини в серці одні й ті ж тихі мрії... Вони мріють про любов, можливості і безпеку. Пане Путін, ви можете самотужки повернути їх мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії — ви послужите всьому людству", - цитує The Washington Post лист Меланії Трамп.

Видання The Washington Post відзначало, що 15 серпня перша леді США написала пронизливий лист Путіну, в якому закликала його до миру заради дітей. У той же час глава РФ відповів на лист бомбардуванням Києва, в результаті якого загинуло 23 людини, зокрема четверо дітей.

Повернення викрадених українських дітей з РФ

У 2023 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського була створена гуманітарна програма Bring Kids Back UA. Її головна мета — повернути додому всіх українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією. Програма об'єднує зусилля влади України, міжнародних партнерів і правозахисних організацій.

Як писав Главред, влітку 2025 року Україна повернула 11 дітей з тимчасово окупованих територій і РФ. Найменшій дитині всього 10 років, найстаршій — 17 років.

13-річна дівчинка жила з бабусею на тимчасово окупованій території в Донецькій області. Її мама потрапила в російський полон і повернулася звідти в квітні 2023 року. На щастя, дитина вперше змогла обійняти свою маму з початку повномасштабного вторгнення.

Навесні 2025 року Україна повернула рідним 5 дітей, які перебували на окупованих територіях. Дітей віком від 11 до 16 років вивезли з окупованого Криму, Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Інші новини:

