РФ вдарила по Києву та області дронами і балістикою: є жертва та постраждалі

Коротко:
- У Києві під обстріл потрапила п'ятиповерхівка та бізнес-центр
- В області одна людина загинула, ще 8 - поранені
У ніч на 23 червня Київ і область потрапили під комбінований російський обстріл - окупанти застосували БПЛА і балістику.
Як повідомили в ДСНС Києва, рятувальники ліквідовують наслідки одразу в кількох районах міста.
У Шевченківському районі пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами п'ятиповерхового житлового будинку з частковим руйнуванням даху. У дворі будинку горіли автомобілі.
Рятувальники евакуювали мешканців будинку. Врятовано сімох людей, серед них вагітна жінка.
Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою адресою виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння.
Також зафіксовано загоряння на відкритих територіях через падіння уламків безпілотників і пошкодження нежитлових будівель.
Інформація про можливих постраждалих уточнюється.
За даними ДСНС Київської області, внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено.
Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників.
У Білій Церкві виникла пожежа у 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Рятувальники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі на площі 1500 кв. м.
Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі Київщини від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження.
Двох людей госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще двом - надано медичну допомогу на місці.
Наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області:
- у Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків;
- у Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад;
- у Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.
Як писав Главред, вночі над Україною зафіксували масову активність російських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряну тривогу оголосили більш ніж у половині регіонів країни, зокрема в Києві.
22 червня російська армія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад ЗСУ. Унаслідок атаки загинули 3 військових, ще 14 дістали поранення. Завдяки своєчасному реагуванню на повітряну тривогу вдалося уникнути масових жертв.
За попередніми даними, окупанти застосували ракету "Іскандер-М". Речник Сухопутних військ Віталій Саранцев розповів, що під час тривоги особовий склад був у сховках, але частина військових проігнорувала заходи безпеки і постраждала.
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