У ЗСУ серйозні проблеми з дронами: військовий заговорив про 'диверсії' Китаю

Наразі фронт отримує лише мінімальний обсяг дронів.

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Затримки постачання дронів ЗСУ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви військового:

ЗСУ мають проблеми із постачанням дронів

Вони пов’язані із поставками бракованих деталей із Китаю

Україна також відстає у виробництві дронів на оптоволокні

Українські військові стикаються з серйозними перебоями в забезпеченні дронами. Причина - масові поставки бракованих комплектувальних китайського виробництва. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Київ24.

За його словами, неякісні деталі, які надходять до України, унеможливлюють своєчасне складання та відправку безпілотників на передову.

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"Є партія дронів. Однієї тисячі вистачає нашому підрозділу на п’ять днів ефективної роботи на фронті. Але замість очікуваного відвантаження — дзвінок від виробника: Вибачте, прийшли браковані комплектуючі", - наголосив він.

Командир зауважив, що не має доказів навмисної диверсії з боку Китаю, але частка бракованих деталей надзвичайно висока.

"Наразі фронт отримує лише мінімальний обсяг дронів, необхідний для виконання бойових завдань. Цей ресурс формується з різних джерел: частково — за рахунок держави, частково — завдяки донатам та підтримці міжнародних партнерів", - сказав Федоренко.

Командир також додав, що Україна відстає від Росії у виробництві дронів на оптоволоконному управлінні.

"Росія значно раніше налагодила виробництво таких систем завдяки доступу до китайської сировини і технологій. Україна зможе досягти обмеженого паритету з РФ у цьому напрямку не раніше жовтня-листопада 2025 року — і лише на окремих ділянках фронту", - підкреслив він.

Водночас, Федоренко зазначив, що і в Україні, і серед партнерів докладаються максимум зусиль для забезпечення ЗСУ сучасними безпілотними системами.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що ситуація на Сумському напрямку тісно пов’язана з бойовими діями на території Курської області РФ.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин сказав, що Сили оборони проводять контрнаступальні дії та відкидають ворога на менш вигідні рубежі. У низці випадків українським воїнам вдається навіть звільнити тимчасово зайняті противником населені пункти.

Крім того, аналітики DeepState повідомили, що українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області. Населений пункт перебуває під контролем наших військових.

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Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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