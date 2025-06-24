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РФ атакувала Україну дронами: спалахнули потужні пожежі, загинула дитина

Анна Ярославська
24 червня 2025, 07:06
387
У Сумській області загинули троє людей, зокрема й 8-річний хлопчик.
Атака на Суми
Атака на Сумщину спричинила пожежі / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • РФ атакувала Україну дронами
  • На Сумщині загинули три людини, зокрема 8-річна дитина
  • По Харкову РФ випустила 7 "шахедів", є постраждалий

У ніч на 24 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Під удар потрапила Сумська область і Харків. Спалахнули пожежі. Загинула дитина. Є постраждалі.

Атака на Сумщину

Армія РФ атакувала село на Сумщині ударними безпілотниками, загинули троє людей, зокрема й 8-річний хлопчик.

відео дня

"Цієї ночі ворог підступно атакував Верхньосироватську громаду ударними безпілотниками - саме тоді, коли люди спали. Попередньо, є постраждалі", - написав начальник ОВА Сумської області Олег Григоров.

За словами Григорова, масованого удару росіяни завдали по житловому сектору, через влучання спалахнула пожежа. Є руйнування.

"Робимо все можливе, щоб надати допомогу людям і якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - додав голова ОВА.

Наслідки нападу на Суми
Наслідки атаки на Сумщину / Фото: t.me/dsns_telegram
Наслідки нападу на Суми
Наслідки атаки на Сумщину / Фото: t.me/dsns_telegram

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки. З-під завалів рятувальникам вдалося врятувати трьох людей, також було деблоковано тіло загиблої дитини.

Зазначається, що атака на один із населених пунктів Верхньосиворітської громади сталася опівночі та спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель.

"Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки загоряння. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинуло троє людей (зокрема одна дитина), ще шестеро дістали поранення", - ідеться у повідомленні.

Наслідки нападу на Суми
Наслідки атаки на Сумщину / Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Харків

За даними Харківської обласної прокуратури, починаючи з другої години ночі 24 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на місто Харків. Окупанти застосували безпілотники типу "Герань-2".

Начальник управління з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Спартак Борисенко повідомив, що під ударами опинилися Немишлянський і Салтівський райони міста.

Унаслідок атаки постраждали цивільні підприємства та приватні будинки.

Дивіться відео - Наслідки атаки на Сумщину:

Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі Росія випустила по Харкову 7 "шахедів".

Один дрон упав, не розірвавшись, решта вразили три локації - дві з них розташовані в приватному секторі Немишлянського району. Також під удар потрапило цивільне підприємство в Салтівському районі.

Одна людина постраждала.

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули потужні пожежі, загинула дитина
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київ і область 23 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 23 червня російські окупанти влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви, під завалами - люди.

У Києві від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський і Дарницький райони.

Мешканець частково зруйнованого будинку в Києві, де завалився майже весь під'їзд, розповів, як йому вдалося вижити. Виявилося, що бетонна плита притиснула ноги чоловікові. Йому вдалося самотужки вивільнитися і спуститися з 5 поверху громовідводом під звуки авто, які горіли і вибухали.

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко попередив, що російські окупанти застосовують нову небезпечну тактику ударів по Україні. Загарбники проводять комбіновані атаки, під час яких спершу ввечері запускають дрони, а потім - ракети.

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