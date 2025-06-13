У Криму пролунала серія вибухів, дрони долетіли до аеродромів - соцмережі

Голосно було в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

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У Криму прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/Crimeanwind

Коротко:

Крим атакували дрони, прогриміли вибухи

БПЛА могли долетіти до аеродромів

У ніч на 13 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. За словами місцевих жителів, вони чули звуки безпілотників.

Telegram-канал Кримський вітер зазначає, що після третьої години ночі в соцмережах з'явилося повідомлення, що Сімферополь і район нібито перебувають під нальотом БпЛА.

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Також вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

За попередніми даними, дрони нібито долетіли до аеродромів "Саки", "Гвардійське" і "Кіровське".

"Попередньо, добрі дрони відвідали аеродроми "Саки", "Гвардійське" і "Кіровське". Результати поки що невідомі", - йдеться в повідомленні о 03:35.

Пізніше повідомлялося, що з Сімферополя в південному напрямку видно стовп диму - там розташована газова електростанція, а далі - Перевальне.

Стовп диму видно з Сімферополя / Фото: t.me/Crimeanwind

Тим часом супутники NASA фіксують пожежу біля аеродрому "Гвардійське" в Криму.

Дивіться відео - Вночі в Криму прогриміли вибухи:

Як писав Главред, у ніч на 2 травня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Над півостровом було чути вибухи, у районах поблизу військових об'єктів діяла протиповітряна оборона, а в кількох місцях зафіксували пожежі.

Найінтенсивніші вибухи пролунали біля аеропорту Сімферополя, а також поблизу авіабаз у Севастополі: "Кача" і "Бельбек", у Саках, Новофедорівці та Джанкої.

На початку червня 2025 року Служба безпеки України провела чергову унікальну спецоперацію, внаслідок якої Кримський міст було атаковано втретє.

Операція тривала кілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори мосту, а 3 червня перший вибуховий пристрій було активовано.

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