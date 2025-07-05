Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Розкол і чвари" у Трампа: експерт назвав, хто блокує постачання зброї Україні

Олексій Тесля
5 липня 2025, 02:30
11
В оточенні Дональда Трампа точиться серйозна боротьба щодо того, яку політику проводити щодо України та Росії.
Дональд Трамп
Дональд Трамп не вирішив відновити постачання Україні / Главред

Головне:

  • В оточенні Трампа йде серйозна боротьба щодо того, яку політику проводити
  • Хегсет наполягає на скороченні допомоги та переорієнтації американської політики

Президент США Дональд Трамп розчарований максимально після нещодавньої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, заявила американістка Олександра Філіпенко.

"Ми вперше чуємо таке зізнання від Дональда Трампа, тому що зазвичай це бравада, розповідь про те, як чудово все пройшло. А тут ми бачимо те саме розчарування у Володимирі Путіні, і взагалі в можливості закінчити війну в Україні, яке прийшло до Трампа поступово", - підкреслила вона в коментарі Currenttime.

відео дня

Експерт не виключила, що 9 липня американські законодавці розглянуть законопроєкт про санкції щодо Росії. При цьому вона також нагадала про те, що рішення про припинення поставок Україні зброї ухвалювали на рівні президента і міністра оборони.

Зі свого боку політолог Юрій Федоров вважає, що поява інформації про припинення постачань в Україну американської зброї свідчить про те, що зараз в оточенні Трампа триває серйозна боротьба щодо того, яку політику проводити щодо України і Росії.

"Після того, як США домоглися серйозного успіху на Близькому Сході, черга підійшла до Росії. Трампу потрібно ухвалювати рішення, а в його оточенні тривають чвари, протиборство. Судячи з усього, міністр оборони Хегсет наполягає на скороченні допомоги і переорієнтації американської політики на Далекий Схід. А ось держсекретар і одночасно помічник із нацбезпеки Рубіо, дотримується, схоже, іншої точки зору. Про це можна судити просто тому, що дуже різна була тональність повідомлень пресслужби Пентагону і пресслужби Держдепартаменту, вони по-різному трактували рішення про припинення поставок [зброї]", - резюмував він.

Військова допомога Україні - новини за темою

Раніше в Пентагоні зробили важливу заяву з питання припинення поставок Україні. У Дональда Трампа, як і раніше, є дієві варіанти підтримки Києва, кажуть у Пентагоні.

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна може відчути брак зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть до 2026 року.

Інші новини:

Про джерело: Currenttime

Редакція знаходиться в Празі (Чехія), Вільнюсі (Литва), Ризі (Латвія), а журналісти працюють в Україні, Білорусі, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові, країнах Центральної Азії та інших країнах світу. Currenttime - це телеканал, створений RFE/RL за участю "Голосу Америки".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США військова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп може передумати: Мелоні пояснила, чи відмовилися США від України

Трамп може передумати: Мелоні пояснила, чи відмовилися США від України

23:44Політика
Київ під атакою Шахедів: у столиці вже працює ППО

Київ під атакою Шахедів: у столиці вже працює ППО

22:34Україна
Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі - Зеленський

Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі - Зеленський

22:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 5 липня: Терезам - напруження, Рибам - цікаве запрошення

Гороскоп на сьогодні 5 липня: Терезам - напруження, Рибам - цікаве запрошення

"Путін знущається": в США накинулись на Трампа через стратегію щодо РФ

"Путін знущається": в США накинулись на Трампа через стратегію щодо РФ

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

Коли в Україні спаде спека: синоптикиня назвала дату

Коли в Україні спаде спека: синоптикиня назвала дату

Потонув човен, на якому катався російський комік Павло Воля

Потонув човен, на якому катався російський комік Павло Воля

Останні новини

02:30

"Розкол і чвари" у Трампа: експерт назвав, хто блокує постачання зброї Україні

02:00

5 знаків зодіаку, які занадто добре вміють маніпулювати

01:36

Машину ще можна врятувати: що буде, якщо залити бензин у дизельний двигун

04 липня, п'ятниця
23:44

Трамп може передумати: Мелоні пояснила, чи відмовилися США від України

23:25

Остання стадія: Раміна Есхакзай поділилася особистою трагедією

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:34

Київ під атакою Шахедів: у столиці вже працює ППО

22:30

Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі - Зеленський

22:22

Не російська чи американська: яка пісня вперше зазвучала у космосі

22:18

Слова, що чарують: як вивчати англійську легко та з натхненням

Реклама
21:24

Чи більша провина за гріх у віруючого, ніж у невіруючого - що кажуть священникиВідео

21:14

Фатальний тиждень для армії РФ: ЗСУ розносять командні пункти ворога

21:07

Платять до 43 тисяч на місяць: українцям пропонують цікаву роботу

20:22

Розмова Трампа та Зеленського: експерт попередив, до чого готуватись Україні

20:19

В жодному разі не "Анюта": як правильно називати Ганну українськоюВідео

19:42

Китайський гороскоп на завтра 5 липня: Щурам - щасливий день, Змії - зустріч

19:39

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

19:29

"Це схоже на саботаж": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива функція

19:28

Трамп сказав Зеленському дуже важливу річ: ЗМІ дізналися нові деталі розмови

19:28

Таємниця найдавніших останків в Антарктиді: учених приголомшила неймовірна знахідкаВідео

19:26

"Посилають" сигнали з того світу: як близькі "нагадують" про себе після смерті

Реклама
19:13

Розмови Путіна з Трампом впливають на "жорсткість" ударів по Україні – Мерц

19:10

Унікальний випадок у світовій історії: як Путін принизив ТрампаПогляд

19:04

Софія Ротару кривавим фото відреагувала на обстріл Києва

18:58

Росія продовжує ядерний терор: обстріл призвів до блекауту Запорізької АЕС

18:56

Цілували землю і ридали": чутливі кадри перших розмов полонених із ріднимиФотоВідео

18:55

Навіщо українці "запікали" дітей у печі - несподівана правда про моторошний обрядВідео

18:28

До 124 тисяч гривень допомоги: хто з українців у списку на виплати

18:28

У РФ прилетіло по хімпідприємству: величезний стовп диму на місці потужної пожежі

18:05

Війська РФ просунулися на Харківщині: у DeepState розкрили, до чого готується ворог

17:38

Курс євро пішов у круте піке, а долар дорожчає: що буде з вартістю валют

17:27

Головий бій року Усика і Дюбуа: коли та де дивитися поєдинок-реванш

17:19

РФ посилюватиме удари по Україні: військовий попередив про небезпеку

17:17

Зірвуть джекпот у липні: 3 знакам зодіаку шалено щаститиме в усіх сферах

17:16

Фіктивні відрядження Шабуніна в НАЗК: суд укотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу

16:50

Чому хилить у сон у храмі: причини та духовні поради

16:45

Деякі області України накриють зливи та грози: відомо, чи відступить спека

16:45

Зеленський і Трамп провели переговори: перші подробиці

16:45

Нові українські дрони підірвали стратегічний завод у РФ: ЗМІ дізналися деталі

16:41

Власник компанії "Автомагістраль Південь" Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв втікли з України, – ЗМІ

16:40

На прострочене попасти легко: як правильно обирати м'ясо в магазині

Реклама
16:39

Рішення ухвалила одна людина: ЗМІ дізналися, хто у США зупинив допомогу Україні

16:38

Чому зв'язують руки і ноги померлим: священник розкрив правду про "магічні пута"Відео

16:29

Не може вибратися: Басков вивалив правду про стан Кіркорова

16:28

"Сюрприз" з Китаю: що знайшла СБУ в уламках дронів, які атакували Київ

16:21

Петро Порошенко так і не виконав свою обіцянку відновити музей Шухевича, дану півтора року тому, - експерт

16:01

До використання в ЗСУ допустили дрон із лазерним підсвічуванням - що він уміє робити

15:57

Пенсіонерам доплачуватимуть по 5 000 гривень щомісяця: як отримати надбавку

15:43

ППО вже не допоможе: названо єдиний спосіб відбиття ударів дронів РФ

15:35

Вишні не псуватимуться тижнями: блогерка розкрила секрет зберігання фруктів і ягідВідео

15:29

Андрей Матюха досьє

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти