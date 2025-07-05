"Розкол і чвари" у Трампа: експерт назвав, хто блокує постачання зброї Україні

В оточенні Дональда Трампа точиться серйозна боротьба щодо того, яку політику проводити щодо України та Росії.

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Дональд Трамп не вирішив відновити постачання Україні / Главред

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В оточенні Трампа йде серйозна боротьба щодо того, яку політику проводити

Хегсет наполягає на скороченні допомоги та переорієнтації американської політики

Президент США Дональд Трамп розчарований максимально після нещодавньої розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, заявила американістка Олександра Філіпенко.

"Ми вперше чуємо таке зізнання від Дональда Трампа, тому що зазвичай це бравада, розповідь про те, як чудово все пройшло. А тут ми бачимо те саме розчарування у Володимирі Путіні, і взагалі в можливості закінчити війну в Україні, яке прийшло до Трампа поступово", - підкреслила вона в коментарі Currenttime.

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Експерт не виключила, що 9 липня американські законодавці розглянуть законопроєкт про санкції щодо Росії. При цьому вона також нагадала про те, що рішення про припинення поставок Україні зброї ухвалювали на рівні президента і міністра оборони.

Зі свого боку політолог Юрій Федоров вважає, що поява інформації про припинення постачань в Україну американської зброї свідчить про те, що зараз в оточенні Трампа триває серйозна боротьба щодо того, яку політику проводити щодо України і Росії.

"Після того, як США домоглися серйозного успіху на Близькому Сході, черга підійшла до Росії. Трампу потрібно ухвалювати рішення, а в його оточенні тривають чвари, протиборство. Судячи з усього, міністр оборони Хегсет наполягає на скороченні допомоги і переорієнтації американської політики на Далекий Схід. А ось держсекретар і одночасно помічник із нацбезпеки Рубіо, дотримується, схоже, іншої точки зору. Про це можна судити просто тому, що дуже різна була тональність повідомлень пресслужби Пентагону і пресслужби Держдепартаменту, вони по-різному трактували рішення про припинення поставок [зброї]", - резюмував він.

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Раніше в Пентагоні зробили важливу заяву з питання припинення поставок Україні. У Дональда Трампа, як і раніше, є дієві варіанти підтримки Києва, кажуть у Пентагоні.

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна може відчути брак зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть до 2026 року.

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Про джерело: Currenttime Редакція знаходиться в Празі (Чехія), Вільнюсі (Литва), Ризі (Латвія), а журналісти працюють в Україні, Білорусі, Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові, країнах Центральної Азії та інших країнах світу. Currenttime - це телеканал, створений RFE/RL за участю "Голосу Америки".

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