"Випали з графіку": у Зеленського пояснили слова Буданова про кінець війни

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що Україна "вибилась з графіку" війни. Є кілька причин, які вплинули на такий стан речей.

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У Зеленського пояснили слова Буданова про кінець війни / Колаж Главред, фото: 80-а десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, Офіс президента

Є кілька причин чому ЗСУ "випали з графіку" ведення війни. Здебільшого це пов'язано із затримками в постачанні зброї з боку партнерів України. Про це заявив в ефірі 24 каналу радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи слова очільника ГУР Кирила Буданова про те, що Україна "вибилась з графіку" війни. Однак проблема не лише в цьому.

Після проведення Харківської операції, Україна розпочала інтенсивні переговори стосовно постачання відповідної техніки та різних видів зброї, з особливим акцентом на бронетехніці, оскільки в цей момент виникла нестача у цьому аспекті. Ця нестача стала перешкодою для подальшого просування ЗСУ.

"Замість того, щоб це було швидко зроблено восени 2022, восени все повільно розгорталось. Відпрацьовували логістику, було багато узгоджень. Вже тоді ми вийшли з графіка постачання. Бо замість того, щоб отримати зброю через тиждень, починали отримувати її через 3-4 місяці", – зазначив Михайло Подоляк.

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Радник глави ОП також зазначив, що світ надто довго тягнув із воєнною допомогою для України. Після цтого почались удари по енергетичній інфраструктурі.

"Наші партнери були шоковані атаками по критичній інфраструктурі, але також вирішили почекати, подивитись: чи впливатиме на спроможність України? Подивились, не впливало, встояли. Далі вони були шоковані, знову ж, ми – ні, а вони були шоковані наступальними діями Росії", – наголосив Подоляк.

Тільки після того, як Україна витримала повномасштабне вторгнення, атаки на енергетичну інфраструктуру та великий наступ Росії, почали надавати необхідну зброю.

"Ми відстаємо на 6 – 9 місяців. Все дуже розтягнено в часі. Тут пан Буданов має рацію. Якщо домовились і отримали через місяць все необхідне – це одна історія. Якщо домовились і отримали через 8 місяців – це інша історія", – підкреслив радник голови ОП.

Також Подоляк пояснив, що під спловосполученням "випадання з графіку" мається на увазі не просто деокупація земель. Але й дії ворога. Росія весь цей час вкладає мільярди в розбудову оборонних порядків по всій лінії фронту.

"Їм байдуже, що буде з цими територіями. Вона там все знищує. Вона їх просто заміновує. Ці території не придатні ні для чого будуть. Для Росії тим більше", – наголосив Подоляк.

Крім того, Росія інвестує в глобальні терористичні акції. Мовиться про Близький Схід і Африку.

"І, звісно, Кремль не шкодує грошей на інформаційні програми розхитування й участь у політичних компаніях в різних країнах. Мовляв, не треба підтримувати Україну, нехай Росія переможе, бо тоді світ буде жити у спокої. Росія впала в шоковий стан, коли програла київську, чернігівську, сумську, харківську, частково херсонську кампанії. Тому що з'ясували, що в Росії немає потужного ВПК, немає потужної армії. Але вони вийшли з цього стану і сьогодні інвестували гроші в інші технології", – пояснив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що протягом 19 місяців було очевидно, що важливо діяти оперативно, особливо коли йдеться про постачання озброєння. Якщо ефективно та вчасно діяти, то Росія завжди опинятиметься в невигідному становищі і не матиме можливості приймати рішення, які допомагали б їй у будь-який спосіб.

Допомога Заходу для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім готує запит на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню та зміцнення захисту кордону. Про це представники Адміністрації президента США Джо Байдена в приватному порядку повідомили членам Конгресу.

Також міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) офіційно підтвердив, що Україні буде надано новий військовий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

У свою чергу, міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року.

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