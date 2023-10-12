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"Вибилися з графіка": Буданов змінив свій прогноз про завершення війни

Анна Ярославська
12 жовтня 2023, 10:31 оновлено 12 жовтня, 10:37
Глава ГУР заявив, що інсують об'єктивні та суб'єктивні причини, через які все пішло не зовсім за планом.
Кирило Буданов, ВСУ
Кирило Буданов змінив свій прогноз про завершення війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ГУР МО

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що війна в Україні, розв'язана країною-агресором Росією, не закінчиться цього року. За його словами, Україна "вибилася з графіка". Про це він сказав в інтерв'ю виданню Українська правда.

Журналісти виданню нагадали Буданову його прогноз про те, що у нас були всі шанси закінчити війну вже в цьому році.

"Існують об'єктивні та суб'єктивні причини – все в комплексі. Але, вибачте, більшість пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим", — сказав глава ГУР.

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На питання про те, на який час ми відстаємо від графіка, Буданов відповів так: "Ми з нього вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інше тлумачення. Не все пішло шкереберть. Давайте без уточнення і роз'яснення цього всього — ми вибилися з графіка – нехай кожен зробить свій висновок".

При цьому глава ГУР висловив надію, що Бахмут буде звільнений вже до кінця року.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Раніше Буданов заявив, що війна РФ проти України не буде довготривалою.

"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо противника", — сказав глава ГУР.

За його словами, росіяни фізично не можуть здійснювати тривалі дії.

Редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник переконаний, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2023 року.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що не знає, коли закінчиться війна Росії проти України.

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