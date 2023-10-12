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США можуть об'єднати в один пакет фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню - NBC News

Анна Ярославська
12 жовтня 2023, 06:46 оновлено 12 жовтня, 06:56
Запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за підтримку Ізраїлю, України й Тайваню.
ВСУ, військова допомога
Білий дім об'єднає запит на фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот

Білий дім готує запит на додаткове фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню та зміцнення захисту кордону. Про це представники Адміністрації президента США Джо Байдена в приватному порядку повідомили членам Конгресу, пише NBC News.

За словами джерел NBC News, запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за військову підтримку Ізраїлю, України й Тайваню, а також наростити виробництво більшої кількості озброєнь.

Раніше вже повідомлялося, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

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Зазначається, що деякі республіканці в Палаті представників США висловилися проти такої ідеї.

Військова допомога Україні

Міністр оборони США офіційно підтвердив, що Україні буде надано новий військовий пакет допомоги на суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у столиці Бельгії Брюсселі 11 жовтня.

Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі запевнив президента України в тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що у Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно підтримувати Україну в її протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль - у боротьбі з ХАМАС.

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйонів доларів).

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